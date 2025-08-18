فراخوان سیتروئن فرانسه برای خودروهای معیوب در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه انگلیسی تایمز اند استار در گزارشی به نقل از شرکت خودروسازی سیتروئن فرانسه اعلام کرد که پس از نگرانی‌ها درباره ایمنی سیستم کیسه‌های هوا، فراخوان «توقف رانندگی» خودروهای خود را گسترش داده و چند مدل دیگر را نیز مشمول این طرح کرده است.

به گفته مسئولان این شرکت، خودروهای مدل سیتروئن سی ۴، دی‌اس۴ و دی‌اس۵ که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ تولید شده‌اند در فهرست جدید قرار گرفته‌اند و مالکان آن‌ها در انگلیس باید فوراً از رانندگی با این خودروها خودداری کنند.

این اقدام در ادامه فراخوان‌های پیشین برای جمع‌آوری برخی مدل‌های سیتروئن صورت می‌گیرد که به دلیل استفاده از ایربگ‌های معیوب شرکت تاکاتا مشمول بررسی‌های ایمنی شدند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد نقص احتمالی در این کیسه‌های هوا می‌تواند در زمان تصادف خطر انفجار ایجاد کرده و تکه‌های فلزی به سمت سرنشینان خودرو پرتاب شود.

سیتروئن از مالکان خودروهای مشمول خواسته است در سریع‌ترین زمان ممکن با نمایندگی‌های مجاز تماس گرفته و برای بررسی و رفع عیب اقدام کنند.

مسئولان سیتروئن همچنین تأکید کرده‌اند تمامی هزینه‌های مربوط به تعویض قطعات و تعمیرات بر عهده این شرکت خواهد بود و خدمات رایگان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

کارشناسان ایمنی جاده‌ای این فراخوان گسترده را هشداری جدی برای رانندگان دانسته و از آن‌ها خواسته‌اند پیش از هرگونه استفاده از خودروهای یادشده، وضعیت خودروی خود را در نمایندگی‌ها بررسی کنند.