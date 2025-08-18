به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در بخش دوم برنامه «تهران، تل آویو» که از شبکه دو سیما پخش شد، درباره لبنان و شرایط این کشور گفت: امروز لبنان مناقشاتی دارد و دنبال راه حل‌هایی هستند. بحث ما با لبنان این است که در همه شرایط همراهتان هستیم، البته تصمیمگیر ملت لبنان هستند و دخالت در امور داخلی لبنان نمی‌کنیم، اما از این باب که همیشه کنارشان بودیم امروز هم کنارشان هستیم.

وی در خصوص ضرب الاجل تعیین شده توسط بازیگران خارج از منطقه برای خلع سلاح لبنان گفت: اینکه کشورهای بزرگ برای دیگران ضرب‌الاجل می‌گذارند را نمی‌پسندیم و این زبان گفتگو با یک ملت با تمدن نیست. ترامپ برای ما هم یک زمانی را گذاشته بود، اما این روش درست نیست و کسی هم به آن اعتنا نمی‌کند. اینکه از هزاران کیلومتر آن سر دنیا می‌آیند و می‌گویند در این زمان باید فلان کار را انجام دهید درست نیست، شما چه کاره هستید؟ بعد هم می‌گویند اگر فلان کار را انجام دهید یک شکلاتی به شما می‌دهیم؛ ما این را تحقیر می‌دانیم و نمی‌پسندیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با بیان اینکه روش ما با کشورها این است که باید سروری و آقایی خودشان را داشته باشند، ادامه داد: اگر آمریکایی‌ها می‌خواهند، کمک کنند نه اینکه دستور دهند. اگر کشورهای منطقه از ما کمک بخواهند ما کمک و همراهی می‌کنیم، البته اگر بتوانیم. از این رو چه در عراق و چه کشورهای دیگر سخن ما این است که وظیفه داریم در کنار برادرانمان باشیم اما به آن‌ها دستور نمی‌دهیم.

لاریجانی درباره نگاهش به موضوع جنگ و مذاکره اظهار داشت: مسئله مهم این است که جنگ به آن صورت دیگر وجود ندارد، اما باید مراقبت کرد و ذهن‌ها باید توجه داشته باشند. مخصوصاً بخش‌های نظامی چون با دشمن قداری طرف هستیم.

وی همچنین در خصوص بازسازی‌های صورت گرفته پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: بازسازی از همان دوران جنگ آغاز شد، اما در این رابطه مهمترین مسئله اراده داخلی است. درست است باید از دیگران کمک گرفت اما مهم ظرفیت داخلی ماست که باید تقویت شود.

لاریجانی درباره مذاکرات با آمریکا گفت: مذاکره یک تاکتیک است و یک جاهایی لازم است، اما باید در عمل در مذاکره دستتان پر باشد وگرنه در مذاکرات کسی بذل و بخشش به شما نمی‌کند بلکه به اندازه‌ای که قدرت دارید می‌توانید چانه زنی کنید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان درباره اهمیت مقوله امنیت ملی خاطرنشان کرد: امنیت ملی یک امر به هم پیوسته است و نتیجه یک نگاه موفق در این رابطه این است که مردم بتوانند یک زندگی قابل پیش بینی داشته باشند و در این مسئله عوامل مختلفی در آن نقش دارد؛ یعنی اگر در شرایط داخلی انسجام ملی داشته باشید در مذاکرات یک توفیق دارید و اگر انسجام ملی نداشته باشید خسارت‌هایی هم می‌بینید.

وی افزود: اگر مذاکره‌ای در مسائل بین المللی دارید و در منطقه روابط سازگاری با کشورهای دیگر داشته باشید در جنس مذاکره و توفیقات شما تاثیرگذار است. از این رو بسیاری از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که به خودی خود تاثیر ظاهری در امینت ملی ندارند در یک بافت به هم پیوسته در امنیت ملی یا حتی در یک مذاکرات بسیار تخصصی هستند.

لاریجانی همچنین درباره دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و نقش آن گفت: دبیرخانه شورا در شرایط فعلی در رابطه با انسجام ملی جدی است. مردم چهره جدیدی از خودشان طی جنگ نشان دادند و یک بزرگواری از سوی آن‌ها بود که باید از آن صیانت شود. بخش‌های مختلف حکومت، مردم و نهادهای مدنی باید به این مسئله توجه کنند چون دستاورد کوچکی نیست و من هم از این مسئله مراقبت می‌کنم.

وی تصریح کرد: نباید اجازه داد در این سرمایه اخلال ایجاد شود البته زمینه اخلال هم کم نیست؛ گاهی دشمن مسائلی را به وجود می‌آورد و گاهی بی توجهی و بی تصمیمی در داخل.