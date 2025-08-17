جوزف عون: پیام ما عدم دخالت کشورها در امور داخلی لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، «جوزف عون» رئیسجمهوری لبنان در گفتوگویی با شبکه «الحدث» عربستان ضمن اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی اخیر کشورش، تأکید کرد که بیروت باید از هرگونه مداخله خارجی دور بماند و اصل حاکمیت ملی خط قرمز دولت است.
وی بدون اشاره به فشارها و دخالتهای مستقیم آمریکا و عدم توجه به اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر اینکه تهران به تصمیمات بیروت احترام میگذارد، مدعی شد: پیام ما مشخص است و آن مخالفت با هرگونه دخالت ایران در امور داخلی لبنان است.
عون درباره طرح پیشنهادی واشنگتن توضیح داد: این طرح شامل عقبنشینی اسرائیل و احیای اقتصاد لبنان بود. کشور ما ناچار بود میان پذیرش این پیشنهاد و یا انزوای بینالمللی یکی را انتخاب کند.
وی افزود که لبنان هیچ تهدیدی برای اجرای مفاد این طرح دریافت نکرده و در تمامی مذاکرات، اصل حاکمیت ملی مبنا قرار دارد، گفت: آمادگی داریم درباره تمام مسائل در چارچوب همین اصل گفتگو کنیم.
رئیسجمهوری لبنان همچنین از برنامه کشورش برای بهبود روابط با سوریه خبر داد و گفت: ترسیم مرزها با میانجیگری عربستان در دستور کار قرار دارد و همکاری اقتصادی با دمشق نیز بر اساس موضع این کشور نسبت به طرح آمریکا پیش خواهد رفت.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای ریاض، گفت: عربستان نقش مهمی در پایان دادن به خلأ ریاستجمهوری داشت و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور نیز برای تحقق صلح در خاورمیانه تلاش میکند.
عون با اشاره به آینده لبنان در جهان عرب گفت: بیروت با حمایت کشورهای عربی بار دیگر به جایگاه طبیعی خود در میان ملتهای عربی بازخواهد گشت. اولویت من تأمین امنیت و ثبات است و ارتش لبنان نهادی مقاوم و متعهد به انجام وظیفه در سراسر کشور است.
وی درباره رابطهاش با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز گفت که رابطهاش با رئیس پارلمان بسیار خوب است.
رئیسجمهوری لبنان در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که تحولات منطقه بر لبنان اثرگذار بوده است: جنگ ایران و اسرائیل و مسائل مربوط به فلسطین، روند خلع سلاح اردوگاهها را با تأخیر رو به رو کرده اما ما میکوشیم لبنان را از هرگونه درگیری داخلی و خارجی دور نگه داریم، زیرا این درگیریها کشور را فرسوده میکند.
رئیسجمهوری لبنان در پایان تصریح کرد: هیچ دلیلی برای نگرانی هیچیک از طوایف وجود ندارد. من مسئول سخنان خود هستم و باور دارم که لبنان در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته و اصلاحات در حال پیشرفت است.
ادعای عون مبنی بر اینکه ایران در امور داخلی لبنان دخالت نکند درحالی مطرح میشود که «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفر اخیر خود به بیروت و دیدار با مقامات لبنانی تصریح کرد که ایران هرگز در امور داخلی این کشور دخالت نکرده است.
