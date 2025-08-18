به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با رحلت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین امام رضا (ع)، نمایش‌های سراسر کشور از اذان مغرب روز پنجشنبه ۳۰ مرداد تا اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریور به صحنه نخواهند رفت.

در این ایام، فقط نمایش‌های مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالن‌های اجرا، روی صحنه می‌روند. اجرای دوباره نمایش‌ها، بعد از اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریور از سر گرفته خواهد شد. این تصمیم در راستای احترام به مناسبات مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اتخاذ شده است.