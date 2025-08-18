  1. هنر
  2. تئاتر
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

تعطیلی ۳ روزه سالن‌های نمایشی

تعطیلی ۳ روزه سالن‌های نمایشی

همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) نمایش‌های سراسر کشور ۳ روز روی صحنه نمی‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با رحلت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین امام رضا (ع)، نمایش‌های سراسر کشور از اذان مغرب روز پنجشنبه ۳۰ مرداد تا اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریور به صحنه نخواهند رفت.

در این ایام، فقط نمایش‌های مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالن‌های اجرا، روی صحنه می‌روند. اجرای دوباره نمایش‌ها، بعد از اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریور از سر گرفته خواهد شد. این تصمیم در راستای احترام به مناسبات مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اتخاذ شده است.

کد خبر 6563639
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها