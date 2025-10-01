به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش‌های «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران در تالار اصلی، «سنگ بست» به کارگردانی محمد مهدی خاتمی در تالار چهارسو، «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به کارگردانی مسعود موسوی در تالار قشقایی، «اتاق زبان» به کارگردانی حسن معینی در تالار سایه و «عالیجناب ام یک» به کارگردانی مهتاب عسگری در کارگاه نمایش تئاتر شهر روز پنجشنبه دهم مهر به مناسبت فرارسیدن سالروز وفات حضرت معصومه (س) اجرایی ندارند.

روز جمعه یازدهم مهر نیز فقط نمایش های «من و خاله جانم» به کارگردانی رویا کاکاخانی در تالار قشقایی و نمایش «مترونوم» به کارگردانی امیرسلطان احمدی در تالار سایه به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه (س) به صحنه نمی روند.