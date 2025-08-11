تعطیلی اجراها به مناسبت اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، بنا بر اعلام شورای ارزشیابی و نظارت، نمایشهای سراسر کشور از اذان مغرب روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تا پایان روز پنج شنبه ۲۳ مرداد اجرا ندارند. در این محدوده زمانی، نمایشهای مذهبی و مناسبتی طبق روال میتوانند به اجرای خود ادامه دهند. این اقدام در راستای احترام به مراسم سوگواری اربعین حسینی و فراهم آوردن امکان حضور هنرمندان و علاقهمندان در آئینهای مذهبی صورت گرفته است.
مطابق این گزارش، از سرگیری اجرای نمایشها از روز جمعه ۲۴ شهریور بلامانع است.
