تعطیلی اجراها به مناسبت اربعین حسینی

به مناسبت اربعین حسینی (ع) نمایش‌های سراسر کشور به مدت ۲ شب روی صحنه نمی‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، بنا بر اعلام شورای ارزشیابی و نظارت، نمایش‌های سراسر کشور از اذان مغرب روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تا پایان روز پنج شنبه ۲۳ مرداد اجرا ندارند. در این محدوده زمانی، نمایش‌های مذهبی و مناسبتی طبق روال می‌توانند به اجرای خود ادامه دهند. این اقدام در راستای احترام به مراسم سوگواری اربعین حسینی و فراهم آوردن امکان حضور هنرمندان و علاقه‌مندان در آئین‌های مذهبی صورت گرفته است.

مطابق این گزارش، از سرگیری اجرای نمایش‌ها از روز جمعه ۲۴ شهریور بلامانع است.

