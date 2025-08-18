قیمت طلای جهانی به ۳۳۴۹ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاهش سود اوراق قرضه خزانهداری آمریکا در شرایطی که سرمایهگذاران منتظر دیدار ترامپ با رئیسجمهور اوکراین و سران اروپا هستند قیمت طلا را افزایش داده است. طلا به پایینترین رقم طی ۲ هفته گذشته رسیده بود.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۰ درصد افزایش به ۳۳۴۹ دلار ۴۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۳۲ درصدی به ۳۳۹۳ دلار و ۴۰ سنت رسیده است.
دونالد ترامپ قرار است امروز با رئیسجمهور اوکراین و سران اروپا دیدار داشته باشد تا درمورد قرارداد صلح با روسیه مذاکره کند.
طبق پیشنهاد صلحی که پوتین و ترامپ در دیدار آلاسکا درمورد آن گفتگو کردند، روسیه از بخشهای کوچکی از اوکراین که اشغالشده صرفنظر میکند و کیف هم بخشهایی از شرق اوکراین را تسلیم روسیه خواهد کرد.دراینبین، سود اوراق قرضه دهساله خزانهداری آمریکا که به بالاترین رقم طی ۲ هفته گذشته رسیده بود، کاهش یافته است.
سرمایهگذاران منتظر اجلاس سالانه فدرال رزرو در جکسون هال و اظهارات جروم پاول رئیس این بانک هستند.اقتصاددانها انتظار دارند فدرال رزرو اولین کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر اجرایی کند و یک کاهش نرخ بهره دیگر هم تا پایان سال جاری میلادی داشته باشد.
طلا بهعنوان یک سرمایه غیر سودده، همواره پشتوانهای ایمن در زمان بیثباتیها بوده و عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره دارد. در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۴۶ درصد افزایش به ۳۸ دلار و ۶۵ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۴۰ درصدی ۱۳۳۶ دلار ۱۹ سنت معامله میشود.
نظر شما