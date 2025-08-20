هر اونس طلا به ۳۳۲۰ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بالا رفتن ارزش دلار قیمت طلا را درمعاملات در روز چهارشنبه پایین آورد. سرمایه‌گذاران منتظر اجلاس فدرال رزرو در جکسون هال هستند تا سرنخ‌های بیشتری درمورد سیاست‌های پولی آمریکا بدست آورند.

قیمت هر اونس طلا امروز به ۳۳۲۰ دلار و ۳۷ سنت رسیده است که نسبت به روز گذشته ۲۰ دلار افت داشته است. بالا رفتن ارزش دلار و بهبود ریسک پذیری سرمایه‌گذاران ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی اخیر بر قیمت طلا تأثیر گذاشته است. بازارها منتظر سخنرانی جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا در جکسون هال هستند.

شاخص دلار تا بالاترین سطح طی یک هفته گذشته افزایش یافته و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گران‌تر کرده‌است.جزئیات اجلاس فدرال رزرو در ماه ژوئیه هم قرار است امروز منتشر شود و می‌تواند دورنمای سیاست بانک مرکزی آمریکا را مشخص کند.

پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا دو بار تا پایان سال جاری میلادی و هر بار ۲۵ واحد کاهش یابد. اولین کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر خواهد بود.طلا معمولاً عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره و در بحبوحه بالا گرفتن بی‌ثباتی‌ها دارد.

دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه گفت حمایت هوایی از اوکراین احتمالاً بخشی از قرارداد پایان جنگ در این منطقه خواهد بود.رئیس‌جمهور اوکراین ضمن استقبال از اظهارات ترامپ آن را یک قدم بزرگ به سمت پایان شدیدترین جنگ اروپا طی ۸۰ سال گذشته نامید.