افزایش واردات برق از ترکمنستان در دستور کار توانیر قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در نشستی با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر و جمشید قائم مقام نماینده شهرستان‌های رامیان و آزاد شهر استان گلستان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که در محل این کمیسیون برگزار شد، مقرر شد موضوع افزایش واردات برق از کشور ترکمنستان از سوی معاونت انتقال و تجارت خارجی توانیر بررسی و نسبت به افزایش واردات برق از این کشور اقدام شود.

وزیر نیرو همچنین طی نشست‌های جداگانه و با حضور مدیرعامل شرکت توانیر با رستگار یوسفی نماینده شهرستان‌های پاوه و جوانرود استان کرمانشاه و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و حسنعلی محمدی نماینده شهرستان فسا استان فارس در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

در این نشست‌ها ضمن تبادل نظر پیرامون تبیین وضعیت اقتصاد و شبکه برق کشور، تأمین برق پایدار تأسیسات آب شرب در شهرستان‌های حوزه‌های انتخابیه استان‌های کرمانشاه و فارس همچنین احداث ایستگاه برق ۶۳/۲۳۰ کیلوولت نوبندگان و شبکه برق روستایی شهرستان فسا در استان فارس در دستور کار قرار گرفت.