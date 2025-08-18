پزشکیان: نباید اجرای پروژه ها به تامین مالی وابسته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان شامگاه یکشنبه ۲۶ مرداد، در جلسه بررسی و رفع چالشها و موانع توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، با اشاره به اهمیت راهبردی تأمین انرژی، یکی از اصلیترین اولویتهای امروز کشور را تأمین انرژی و تولید برق دانست و اظهار داشت: آغاز پروژههای مربوط به تولید برق نباید به هیچ وجه معطل بماند. قدم نخست آن است که با اولویت و سرعت عمل وارد میدان شویم و اجرای طرحها را به تأمین مالی موکول نکنیم.
رئیس جمهور با اشاره به تجربههای گذشته ادامه داد: اگر اجرای پروژهها به تأمین مالی وابسته شود، روند به کندی پیش خواهد رفت و نتیجهای حاصل نخواهد شد و از برنامههای بزرگ وعده داده شده، تنها بخش اندکی تحقق خواهد یافت که در عمل نمیتواند مشکلات کشور را حل کند.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت سرمایهگذاری در حوزه انرژی تصریح کرد: تجربه نشان میدهد، میتوان با منابع محدودتر نیز طرحهای بزرگتری را تکمیل کرد؛ در هر صورت هر میزان هزینهای که لازم باشد باید برای تأمین انرژی اختصاص یابد حتی اگر ناچار به کاهش اعتبارات بخشهای دیگر باشیم.
اعداد و ارقامی که مطرح میشود باید واقعی باشد
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزه انرژی گفت: اعداد و ارقامی که مطرح میشود باید واقعی باشد. اگر گفته میشود در مدت مشخصی چندین هزار مگاوات برق تولید خواهد شد، باید دید چه میزان آن تحقق یافته است.
رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت بانکها خاطرنشان کرد: برخی بانکها وعده دادهاند که طی سه سال یا بیشتر نیروگاههایی را احداث کنند، اما میتوان همان پروژهها را در مدت یک سال به سرانجام رساند. در این صورت نیازی به قطع برق کارخانهها و منازل نخواهد بود و تولید متوقف نمیشود.
پزشکیان با بیان اینکه بخشی از هزینهها باید بهصورت ریالی و در داخل کشور تأمین شود خاطرنشان کرد: وقتی یک سرمایهگذار متعهد میشود نیروگاه احداث کند، نباید انتظار داشته باشد کل منابع به شکل ارزی از سوی دولت تأمین شود، زیرا بخش مهمی از کار در داخل و با هزینههای ریالی انجام میشود.
وی ادامه داد: هدف آن است که با مدیریت صحیح منابع، پروژههای بزرگ احداث نیروگاههای تجدیدپذیر بدون فشار مضاعف بر ذخایر ارزی کشور به سرانجام برسد و سرمایهگذاران نیز در این مسیر همکاری کامل داشته باشند.
رئیس جمهور با اشاره به تجربههای گذشته در اعطای تسهیلات بانکی گفت: بسیاری از کارخانهها وام دریافت کردند و منابع مالی در اختیارشان قرار گرفت اما بازپرداختی صورت نگرفت و در نهایت منابع از بین رفت.
پزشکیان افزود: اگر وام یا ارز در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد باید اطمینان حاصل شود که تجهیزات نصب میشود و بازپرداخت نیز از محل درآمد همان پروژه انجام خواهد گرفت.
رئیس جمهور بیان کرد: این موضوع سرمایهگذاری ملی است و باید راهکاری اندیشیده شود تا چه با وام، چه با ارز و چه با منابع ریالی، پروژهها به مرحله اجرا برسند. مهم آن است که تجهیزات وارد و نصب شود و تولید برق تحقق یابد.
پزشکیان با تأکید چندین باره بر ضرورت سرعتبخشی به روند اجرای پروژهها، عنوان کرد: اگر برنامهریزی منسجم صورت گیرد، تمامی تجهیزات پس از ورود به کشور در زمان کوتاهی قابل نصب و بهرهبرداری خواهد بود و این ظرفیت میتواند بخش مهمی از نیاز انرژی کشور را تأمین کند.
رئیس جمهور با اشاره بر ضرورت مشارکت واحدهای صنعتی و تولیدی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: شهرکهای صنعتی و مراکز تولیدی باید موظف شوند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق پنلهای خورشیدی تأمین کنند و سهم مشخصی از مصرف انرژی را به این بخش اختصاص دهند.
وی با اشاره به تجربههای سایر کشورها افزود: در بسیاری از حوزهها از جمله گلخانهها تأمین انرژی به عهده خود بهرهبرداران گذاشته شده است و این الگو میتواند در کشور ما نیز اجرایی شود. به جای آنکه منابع ملی از جمله گاز به شکل ارزان در اختیار برخی فعالیتها قرار گیرد، باید با برنامهریزی درست این منابع در جهت تولید و بهرهوری واقعی به کار گرفته شود.
رئیس جمهور در پایان سخنان خود تأکید کرد: تصمیمات کلان مربوطه در مراجع عالی کشور اتخاذ شده و دستگاههای اجرایی موظفاند این مصوبات را بهطور جدی پیگیری، مقدمات اجرای طرحها را فراهم و در مذاکرات مرتبط با تأمین تجهیزات بهترین شرایط قیمتی را برای کشور به دست آورند.
