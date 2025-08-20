محمد میرعلیاکبری کارگردان نمایش «الاویاتان» که این شبها در سالن چهارسوی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: «الاویاتان» نمایشی است که اندیشهاش از فلسفه توماس هابز گرفته شده است. من بعد از اینکه کتاب «لویاتان» او را خواندم، ایدهای به ذهنم رسید و شروع به نوشتن آن کردم. داستان، یک روایت پلیسی است که در زمان و مکان نامعلومی میگذرد. شخصیت اصلی آدم بسیار سختگیری است. او در کارهایی مثل شکنجهگری، اتهامزنی، پروندهسازی و این قبیل امور بسیار جدی و صاحبرتبه است اما ناگاه متوجه میشود که توموری در مغزش وجود دارد و دکتر هم به او میگوید که بیش از دو سه ماه دیگر زنده نخواهد بود. در همین حال، او در جستوجوی یک قاتل است و در این میان اتفاقاتی رخ میدهد.
این کارگردان با سابقه تئاتر ادامه داد: نمایشنامه «الاویاتان» را سال ۸۶ یا ۸۷ نوشتم و اولین بار آن را در سال ۸۷ در جشنواره تئاتر ماه اجرا کردیم. دو یا سه اجرا در آن جشنواره داشتیم و پس از آن در سال ۹۳ «الاویاتان» را در خانه نمایش آو به صحنه بردیم. خانه نمایش آو در واقع یک حمام عمومی قدیمی در میدان فاطمی بود و لوکیشن خاصی داشت. امسال هم پس از یازده سال تصمیم گرفتم تا دوباره این نمایش را اجرا کنم. اجرای امسال ما از نظر کارگردانی خیلی با قبلی تفاوت دارد. گروه بازیگران تغییر کردهاند و افراد دیگری بهجای آنها هستند.
میرعلیاکبری در رابطه با پیوند این نمایش با کتاب «لویاتان» توماس هابز بیان کرد: کتاب هابز یک کتاب سیاسی درباره شکل حکومت است. او میگوید حکومت باید مانند «لویاتان» باشد. «لویاتان» یک موجود اسطورهای در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان است و هم در تورات و هم در روایات آخرالزمانی به آن اشاره شده شده است. هابز حکومت را به «لویاتان» تشبیه میکند؛ حکومتی که بر همه عناصر جامعه و مردم نظارت کامل دارد و هیچ چیز از چشم او پنهان نمیماند. این مبنای ایده بود. نمایش من نیز بیشتر جنبه سیاسی و فلسفی دارد. البته منظورم از سیاسی این نیست که درباره سیاست امروز کشور ما یا همسایگان ما حرف بزند. بلکه کلیتر است و به یک موضوع جهانشمول درباره ساختار قدرت و حکومتها میپردازد. نمایش بهشکلی سمبولیک این موضوع را بررسی میکند.
وی درباره ویژگیهای اجرایی «الاویاتان» گفت: ما صحنهای کاملاً مینیمال داریم. سالن چهارسو فضایی لخت دارد و عملاً فضای نمایش شبیه به یک دخمه است. نورپردازی اثر به شکل بسیار کمنور و محدود و شبیه به فیلمهای پلیسی نوآر سیاهوسفید قدیمی است و از این ترکیبهای تصویری الهام گرفتهایم. بازیها هم رئالیستی نیستند بیشتر بر سبک بازیگری اکسپرسیونیستی و فرمالیستی تاکید کردهایم.
میرعلیاکبری که پیشتر نمایشهای «باغ آلبالو» و «مرغ دریایی» را به صحنه برده است در پایان در رابطه با چالشهای اقتصادی اثر عنوان کرد: شرایط اقتصادی اصلاً خوب نیست. ما هیچ بودجه یا کمکهزینهای از مراکز رسمی دریافت نکردیم و همهچیز با هزینه شخصی جلو رفته است. تنها امیدمان به فروش بلیت است تا بتوانیم حداقل هزینهها را جبران کنیم. قرار بود اجرای ما از اردیبهشت یا خرداد آغاز شود و ما هم مشغول آماده شدن بودیم اما جنگ آغاز شد و وقفهای دو سه هفتهای ایجاد کرد. وقتی شرایط آرام شد، دوباره با فشرده کردن تمرینها پیش رفتیم و ادامه دادیم.
نمایش «الاویاتان» از ۲۴ مرداد تا ۱۰ شهریور هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در سالن چهارسوی مجموعه تئاترشهر به صحنه میرود.
عوامل اصلی این نمایش عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمد میرعلیاکبری، تهیهکننده: وحید کریمی، بازیگران: حسین کشفیاصل، پیمان محسنی، مهران مرادی، کیمیا جواهری، انوش معظمی، محسن میرزاخانی، سجاد احمدلو، میکائیل ضیائیفرد، شیدا پهلوان، وحید کریمی و سینا فرجام.
