امیر سلطان احمدی کارگردان نمایش «مترونوم» که این شب‌ها در تماشاخانه سایه مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع نمایش توضیح داد: «مترونوم» نمایشی رئالیستی و اجتماعی است که در ژانر درام عاشقانه ساخته شده است. داستان از ورود زنی با باورهای سنتی به یک استودیوی ضبط موسیقی آغاز می‌شود و اتفاقاتی میان او و مسئول استودیو رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: قرار بود شهریور امسال با گروهی دیگر نمایش دیگری کار کنم اما آن کار هزینه تولید بالایی داشت و اگر در سالن سایه با تعداد محدود صندلی‌هایش اجرا می‌رفت شاید از نظر اقتصادی به صرفه نمی‌شد و بهتر بود که در یک سالن خصوصی اجرا شود و من هم برای سرمایه‌گذار نگران شدم. در ادامه تصمیم گرفتم تا نمایش کم پرسوناژ و کم‌هزینه‌تری را بدون سرمایه گذار روی صحنه ببرم.

«مترونوم» نمایشی بود که از دلم بر می‌خاست

سلطان احمدی افزود: معمولاً فکر می‌کنیم که هرچقدر وقت بیشتری برای درام صرف شود احتمال موفقیت بیشتر می‌شود. البته حتماً تلاش و پشتکار در شکل‌گیری نتیجه مطلوب تأثیر بسیار بالایی دارد اما وادی هنر وادی عشق است. من این نمایشنامه را در مدت زمان کوتاهی نوشتم و نگارش متن اصلی بین ۸ تا ۱۰ روز زمان برد. «مترونوم» نمایشی بود که از دلم برمی‌خاست و در اثر یک جرقه پیش آمد. این پروژه از اواخر تیر آغاز شد و الان در حال اجرای آن هستیم.

کارگردان نمایش «مترونوم» با اشاره به ویژگی‌های اجرایی این اثر بیان کرد: من سال‌ها در استودیوهای موسیقی، برنامه‌های عروسکی و تولید موزیک ویدئو کار کرده‌ام و در این فضاها مشغول بوده‌ام و این فضا را بکر یافتم. البته در سینما به سراغ چنین فضایی رفته بودند اما احساس کردم که استودیو می‌تواند جغرافیای مناسبی برای شکل‌گیری یک درام در تئاتر باشد. نمایش ما ساده است. فکر می‌کنم که گم شدن در واژه‌های پیچیده و سوژه‌های پیچیده برای هنر مناسب نیست. نمادگرایی بیش از حد و سردرگم ساختن تماشاگر مخاطب را خاص و محدود می‌کند که مناسب هدف زندگی ما نیست. البته ما هم در این نمایش قصه‌های فرعی داریم و از گوشه و کنایه استفاده می‌کنیم و لقمه را مستقیم به مخاطب نمی‌دهیم بلکه تلاش می‌کنیم تا او را وادار به تفکر کنیم. البته ما قصد آموزش نداشتیم و تنها بستری ساده فراهم کردیم تا به موضوعی بپردازیم که کمتر به آن توجه شده است.

سلطان احمدی درباره پیوند این نمایش با موسیقی گفت: فضای «مترونوم» موسیقایی است و البته می‌دانید که کارهای مختلفی در استودیو انجام می‌شود، مثل تولید پادکست و دوبله انیمیشن و چیزهای دیگر و این فضا و انسان‌هایی که در چنین مکانی رفت و آمد می‌کنند به نوعی می‌توانند نمونه‌ کوچکی از ایران خودمان باشند. به موسیقی علاقه زیادی دارم. با اینکه از بچگی فرصت و امکان نوازندگی را در اختیار نداشتم اما اولین تجربه‌های من در حوزه‌ نویسندگی نگارش شعرهای کلاسیک و متن‌های موزون و مقفا بود و در همه این سال‌ها در کارهایم از موسیقی بهره گرفته‌ام. شاید اگر این اتفاق‌ها نمی‌افتاد و موضوع نمایش را از ته دل دوست نمی‌داشتم و با موسیقی و جغرافیایش چنین پیوندی برقرار نکرده بودم، این سوژه به این سرعت شکل نمی‌گرفت. به هرحال اگر با سوژه بیگانه می‌بودم به مدت‌ها تحقیق نیاز پیدا می‌کردم.

فکر می‌کنم تئاتر به سلبریتی نیازی ندارد

وی در رابطه با چالش‌های اقتصادی این پروژه گفت: این کار کاملاً دلی بود و چرخه اقتصادی برایمان چندان اهمیتی نداشت. به هرحال همه دوست داریم تا در میان کارهای سفارشی چند کار دلی نیز انجام دهیم. در این نمایش به سراغ سلبریتی‌ها نرفتم چراکه فکر می‌کنم تئاتر چنین نیازی ندارد هرچند که اقتصاد ما را معمولاً به چنین کاری اجبار می‌کند و در کوتاه مدت مخاطبان را به خود جذب می‌کند. ما تئاتر را این چنین یاد نگرفتیم و همیشه تلاش کردیم تا به سراغ بازیگران و عوامل خاکی و توانا برویم. آخرین کار کارگردانی من در حوزه تئاتر بر می‌گشت به سال هشتاد و سه و می‌خواستم بعد از سال‌ها دوری از همان جنس تجربه‌ها داشته باشم. به هر حال با این تغییرات تئاتر در این سال‌ها چندان همراه نبوده‌ام.

سلطان احمدی در پایان بیان کرد: امیدوارم تا مخاطبان سینه به سینه کمک کنند تا نمایش‌هایی که از هیاهوی بسیار به دورند دیده شوند. گروه‌های خیلی خوبی هستند که می‌توان از آنها حمایت کرد و این بازار را به نفع کسانی که به قدر کافی شناخته نشده‌اند، تغییر داد. من یکبار سال‌ها پیش با دلزدگی‌ای که برایم رخ داد از عرصه تئاتر دور شدم. کاری را در جشنواره تئاتر فجر به صحنه برده بودم و احساس می‌کردم که بسیار خلاقانه است اما در آن دوره به دلایل ممیزی به ما اجازه اجرای عمومی ندادند و به همین سادگی مسیر حرفه‌ای یک گروه را تغییر دادند.

نمایش «مترونوم» از ۱۴ شهریور تا ۱۱ مهر هر شب ساعت ۱۸ در سالن سایه مجموعه تئاترشهر به صحنه می‌رود.

عوامل اصلی این نمایش عبارتند از نویسنده و کارگردان: امیر سلطان احمدی، تهیه‌کننده: سولماز عسگری، بازیگران: نیما محبی و سولماز عسگری، طراح صحنه: امیر زاغری، طراح نور: اتابک اسدی، طراح پوستر و بروشور: رضا یعقوبی، مجری طرح: سینا رستگاری، ساخت تیزر: حمیدرضا جان نثاری، موشن گرافیست: ندا وفایی، دستیار کارگردان: یکتا افشار و مدیر صحنه: معین اسماعیلی.