برگزاری مجمع شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به ریاست وزیر ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی جاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ به ریاست دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و با حضور اعضای مجمع در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.



در این مجمع که به منظور بررسی صورت های مالی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در سال ۱۴۰۳ برگزار شد، ابتدا گزارشی از عملکرد این شرکت در دوره ۶ ماهه مدیریت جدید ارایه و در ادامه صورتهای مالی سال گذشته مورد بررسی و گزارش حسابرس مستقل در خصوص آن قرائت گردید.



در پایان این مجمع دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ضمن قدردانی از ارایه گزارش روشن و شفاف از فعالیت های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اظهار داشت: جا دارد از تیم مدیریت قبلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بابت زحماتی که متحمل شدند، تشکر کنم. همچنین از هیات مدیره جدید هم بابت تلاش های ۶ ماه اخیر و تعامل و همکاری خوبی که با فدراسیون های ورزشی دارند، قدردانی می کنم. رضایت روسای فدراسیون های ورزشی از شرکت توسعه در صحبت های آنها نمایان است. همه ما از یک خانواده هستیم و باید تلاش کنیم که به رشد و شکوفایی ورزش قهرمانی و همگانی کمک کنیم.



سید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز در پایان این مجمع در سخنانی کوتاه عنوان داشت: هدف اصلی ما در شرکت رعایت قانون، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهاست که این افزایش درآمد در نهایت باید منجر به رشد و ارتقای زیرساخت های ورزش قهرمانی شود.



در مجمع عمومی جاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور علاوه بر دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و دکتر سید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، دکتر سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، دادگستری و سازمان برنامه و بودجه،هومن مشعشعی ، وحید بوستان احمدی، مرتضی وجداندار و محسن خمارلو اعضای هیات مدیره و تعدادی از مدیران ستادی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور حضور داشتند.