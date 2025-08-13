به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، سید محمدعلی ثابت قدم امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ با حضور در بروجرد و اراک از پروژه های ورزشی این دو شهر بازدید به عمل آورد.

ثابت قدم امروز ابتدا به بروجرد رفت و از ورزشگاه ۵ هزار نفری این شهر دیدن کرد. ورزشگاه ۵ هزار نفری بروجرد در فاز نخست در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار در حال احداث است و تا به امروز نیز بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته؛ این ورزشگاه در فاز نهایی و تکمیلی قابلیت افزایش تا ۱۵ هزار نفر را نیز داراست.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور سپس راهی اراک شد. او ابتدا از ورزشگاه ۱۵ هزار نفری امام خمینی(ره) اراک بازدید به عمل آورد. ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ساخته شد و سوم خردادماه سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در حال حاضر بازیهای خانگی آلومینیوم اراک در لیگ برتر در آن برگزار می شود.

ثابت قدم در ادامه از قسمت های مختلف سالن ۳ هزار نفری که از پروژه های اداره ورزش و جوانان استان مرکزی است و در داخل مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) اراک قرار دارد، بازدید به عمل آورد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور سپس در دهکده المپیک اراک حضور یافت و از قسمت های مختلف آن از جمله محل احداث پیست دوچرخه سواری و سالن دوومیدانی دیدن به عمل آورد. دهکده المپیک اراک یکی از پروژه‌های مهم ورزشی استان مرکزی است که کار ساخت آن از سال ۱۳۸۷ به منظور ارتقاء زیرساخت‌های ورزشی و فراهم آوردن امکانات مناسب برای ورزشکاران و جوانان این استان آغاز شده است.

ثابت قدم در نهایت پس از بازدید از پروژه های ورزشی مرکزی در محل استانداری این استان حاضر شد و جلسه ای را مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی برگزار کرد. در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت پروژه های ورزشی مرکزی و اتخاذ راهکارهای مناسب از جمله استفاده از ظرفیت مولدسازی جهت تسریع این پروژه ها بحث و گفت و گو شد.