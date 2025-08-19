حلاوت خانه سازی در روستاهای سربیشه؛ سقف مقاوم امید تازه مرز نشینان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: خانههایی که روزی با هر باران میلرزیدند، امروز جای خود را به سقفهایی دادهاند که بوی امنیت میدهند. در کوچههای تازه سنگفرششده روستاهای مرزی سربیشه، امید دوباره قد کشیده است؛ امیدی که نه در حرف، که در آجر و سیمان جان گرفته است.
این تضاد چشمگیر، نخستین تصویری است که در بازدید خبرنگاران از روستاهای لجونگ، کلاته بلوچ و دامدامه خودنمایی میکند؛ جایی که رنگ و بوی زندگی نو در کوچههای سنگفرششده و خانههای مقاوم، جای ناامنی و نگرانی گذشته را گرفته است.
خبرنگاران در این بازدید، پای صحبت اهالی نشستند؛ مردمی که تا همین چند سال پیش با هر باران شدید یا باد تند، بیم آن داشتند که سقف خانههای خشتیشان فرو بریزد، اما امروز در خانههایی ایستادهاند که حاصل مشارکت خودشان و حمایت بنیاد مسکن است.
با مردم سه روستای لجونگ، کلاته بلوچ و دامدامه از روستاهای شهرستان سربیشه نیز به گفت و گو نشستیم. مردم این روستاها هر چند با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند و خشکسالی بر رنج آنان افزوده است ولی از این موضوع خرسند بودند که از خانههای سنگی و خشت و گلی و گاه چوبی سالهای قبل امروز در خانههای ایمن زندگی میکنند و از این جهت انگیزه بیشتری برای ماندن در روستاهای مادری خود پیدا کردهاند.
رها از رنج خانههای ناایمن
بسیاری از اهالی روستا بر این عقیده بودند که خانههای چوبی و سنگی قبل نه فقط از نظر زلزله و نبود ایمنی بلکه به واسطه حشرات و …نیز برای آنان رنج آور بوده است و امروزه این دغدغهها مرتفع شده است.
اهالی لجونگ، کلاته بلوچ و دامدامه امروز در خانههایی نفس میکشند که دیگر هراس فرو ریختن سقفهای خشتی و سنگی را ندارند.
فاطمه لجونگی از اهالی روستای لجونگ در بازدید خبرنگاران از این روستا گفت: من دو سال است که در خانههای مقاوم ساکن شدهام.
وی افزود: قبل از آن در خانهای سنگی زندگی میکردیم که هیچ گونه ایمنی نداشت ولی اکنون با تسهیلات و مبالغ بلاعوض خرسندیم که در زیر سقفی مقاوم زندگی میکنیم و از این جهت بسیار خرسند هستیم و زندگی بهتری را تجربه میکنیم.
کاهش دغدغههای مردم با ساخت خانههای مقاوم
محمد ماخونیکی دهیار روستای دامدامه که آخرین روستای مورد بازدید خبرنگاران بود نیز با تشکر از همت بنیاد مسکن خراسان جنوبی در کمک به اهالی برای ساخت خانههای مقاوم بیان کرد: مردم در گذشته در خانههای چوبی زندگی میکردند که علاوه بر ترس از زلزله بابت حضور انواع حشرات و … هم دغدغههایی داشتند.
وی بیان کرد: اما امروزه این مشکلات در زمینه ساخت منزل مقاوم به حدأقل رسیده است و امیدواریم سایر مطالبات و دغدغههای مردم از جمله آب و… نیز مرتفع شود.
یک دلگرمی برای ماندن در روستا
روایتهای آنان از دلگرمی به ماندن در روستا و آیندهای مطمئن برای فرزندانشان، نشان میدهد مقاومسازی واحدهای روستایی تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه دمیدن امیدی تازه در دل مرزنشینان خراسان جنوبی است.
البته مردم این سه روستا مطالباتی در زمینه آب، ساخت مدرسه و … داشتند و امیدوار به اینکه مطالباتشان از طریق رسانه به گوش مسئولین برسد.
قاسم تنها، مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی نیز در جریان بازدید از طرحهای توسعه روستایی شهرستان سربیشه، از روند احداث واحدهای مسکونی مقاوم در روستای مرزی لجونگ خبر داد و گفت: بر اساس تفاهمنامه سال ۱۴۰۱ بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان، ساخت مسکن روستایی در مناطق مرزی استان با سرعت بیشتری دنبال شد و در همین چارچوب، برای همه متقاضیان زمین رایگان تأمین شد و عملیات ساخت با مشارکت مستقیم مردم آغاز شد.
تنها افزود: برای کسانی که مقدور بودند در کنار خانه قدیمی خودشان برایشان واحدی بنا کردیم و در مورد بقیه افراد نیز زمین تأمین شد.
وی افزود: از سهمیه ۲۰ هزار واحدی این تفاهمنامه در سطح کشور، بیش از ۱۰۸۰ واحد سهم استان خراسان جنوبی بود که تاکنون به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی برای هر واحد علاوه بر تسهیلات ۲۰ ساله با کارمزد ۵ درصد، مبلغ ۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض، ۱۰ تن سیمان و دو میلگرد رایگان نیز از سوی بنیاد مستضعفان اختصاص یافته است.
پیمانکاران بومی در کنار مردم
تنها با اشاره به مشارکت مستقیم مردم در این طرح تصریح کرد: بخش عمده کارهای یدی توسط خود روستاییان انجام شد و پیمانکاران بومی نیز در کنار مردم راهنماییهای لازم را ارائه دادند. به همین دلیل واحدها در کوتاهترین زمان ممکن آماده اسکان شدند.
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در پنج روستای منطقه از جمله لجونگ و کلات بلوچ، مجموعاً ۱۵۳ واحد احداث شد که بیش از ۸۲ میلیارد تومان برای آن هزینه گردیده است و تاکنون بیش از ۹۵ درصد واحدها تحویل مردم شده و خانوارها در آنها ساکن شدهاند.
وی همچنین از تکمیل زیرساختهای روستا خبر داد و گفت: خدمات آب، برق و گاز در این روستاها فراهم شده و عملیات جدولگذاری و سنگفرش معابر نیز انجام گرفته است. واحدهای جدید بهصورت شناژ و با سقف تیرچه بلوک ساخته شدهاند و از استحکام بالایی برخوردارند.
شیرینی خانه سازی در نقاط مرزی
تنها یادآور شد: ما در بنیاد مسکن سالی چند هزار مسکن میسازیم ولی خانه سازی در نقاط مرزی و دور افتاده برایمان حلاوت دیگری دارد.
اینجا خانهها فقط از تیر و بلوک ساخته نشدهاند؛ هر دیوار آجری روایتگر امنیت، دلگرمی و لبخندی تازه بر لبان مرزنشینان است؛ لبخندی که طعمش از هر سازهای شیرینتر است.
مردم مرزنشین مردمی قانع اند که زندگی در کویر آنان را سازگار رشد داده و خدمتها را قدردان هستند امید آنکه مسئولیت نیز از دل و جان پیگیر مطالبات آنان باشند.
