به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر دوشنبه در نشست مدیران آموزشوپرورش مناطق، نواحی و شهرستانهای چهارمحالوبختیاری ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، گفت: فعالیت در عرصه تعلیم و تربیت، خدمتی ارزشمند و بینظیر است که هم در نگاه الهی و هم در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب جایگاهی ویژه دارد.
وی با تأکید بر منزلت معلم در فرهنگ اسلامی، اظهار کرد: از آغاز تمدن اسلامی، معلم همواره نماد آگاهی، اخلاق و تربیت بوده و وظیفه او فراتر از امور مادی است؛ رسالت اصلی معلم، پرورش نسل مؤمن، آگاه و متعهد برای آینده جامعه اسلامی است.
فاطمی با اشاره به جلوههای علمی در قرآن و سنت نبوی، افزود: آموزههای اسلام قرنها پیش به مفاهیمی چون خلأ در فضا و ویژگیهای منحصر بهفرد انسان مانند انگشتنگاری اشاره کردهاند که امروز علم بشر به بخشی از آن دست یافته است.
وی تأکید کرد: این گنجینه علمی و فرهنگی باید در مسیر تعلیم و تربیت بهکار گرفته شود تا نسل آینده با تکیه بر معنویت، اخلاق و حقیقتجویی رشد کند و جامعه از ثمرات آن بهرهمند شود.
