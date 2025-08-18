فعالیت مستمر ۱۸ گروه خط گرم برای افزایش پایداری شبکه برق فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارع خفری گفت: این شرکت دارای ۱۸ گروه خط گرم فعال است که روزانه بین ۹۰ تا ۱۰۰ عملیات تعمیر و نگهداری خط گرم بر روی شبکه فشار متوسط انجام می‌دهند.

وی عملیات خط گرم را روشی مطمئن و مؤثر در جهت کاهش خسارت‌های ناشی از اعمال خاموشی‌های بی برنامه و برنامه‌ریزی شده عنوان کرد و ادامه داد: این روش نه تنها ایمنی عملیات را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، بلکه به طور مستقیم بر رضایتمندی مشترکان نیز تأثیر مثبت می‌گذارد.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: ارتقا کیفیت کار، سرعت عمل، اطمینان خاطر بیشتر در پرسنل ذیربط به دلیل طی آموزش دوره‌های مختلف کار با خط گرم، از دیگر مزایای بهره برداری از تجهیزات خط گرم است.

زارع خفری گفت: با تلاش گروه‌های ویژه کار بر روی خطوط برق‌دار و در راستای استمرار خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷۹۵۸ مورد عیب از ۲۶۳۴۵ کیلومتر شبکه برق شناسایی و رفع عیب شد که این امر موجب کاهش مدت زمان خاموشی جهت انجام تعمیرات و همچنین کاهش میزان انرژی توزیع نشده به مقدار ۱۹۸۳۲ مگاوات گردیده است.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، تعویض ۱۰ دستگاه کات اوت فیوز، اصلاح ۳۲۲۶ جمپر، تعویض ۵۶۰ عدد انواع مقره را از مهم‌ترین فعالیت انجام شده از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه تعمیرات توسط گروه‌های خط گرم عنوان کرد.

زارع خفری انجام عملیات‌های خط گرم را مأموریتی مهم، حیاتی و پراسترس توصیف کرد و افزود: گروه‌های خط گرم در استان فارس با بهره مندی از کارشناسان و کارکنان متعهد و متخصص، در راستای تأمین برق مطمئن و پایدار و از سوی دیگر جلب رضایت مشترکان در اقصی نقاط استان به صورت شبانه‌روزی کار تعمیر و نگهداری شبکه را انجام می‌دهند و امیدواریم مشترکان نیز با رعایت راهکارهای مدیریت مصرف برق، خادمان خود را در خدمت رسانی بهتر و عبور از دوران اوج بار تابستان کمک نمایند.