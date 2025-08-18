اعلام جدول جدید محدودیت های مصرف برق در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق شیراز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جدول زمانبندی خاموشی‌های برق تغییر کرده و تا اطلاع ثانوی و عطف به ابلاغات و الزامات اعلامی جهت حفظ پایداری شبکه، مدیریت اضطراری بار به صورت گردشی؛ روزانه برای درصدی از مشترکین در ۲ نوبت، اعمال خواهد شد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است: به اطلاع همشهریان گرامی می‌رساند با توجه به ماندگاری گرمای هوا و ناترازی برق در کل کشور و جهت حفظ پایداری شبکه راهکاری به غیر از کنترل مصرف برق وجود نداشته لذا خاموشی‌ها به‌صورت نوبتی برای مناطق مختلف با هدف جلوگیری از وقوع مشکلات کلان و غیر قابل کنترل در شبکه برق اعمال می‌شود همچنین تا اطلاع ثانوی و عطف به لزوم رعایت سهمیه ابلاغی، مدیریت اضطراری بار برای درصد محدودی از مشترکین در دو نوبت در روز اعمال خواهد شد.

خدمتگزاران شما در شرکت توزیع برق شیراز شبانه روز پیگیر کاهش تبعات ناترازی انرژی و عادی‌سازی شرایط هستند و پیش‌بینی می‌شود با افزایش ظرفیت تولید و همچنین کاهش رشد مصرف در هفته‌های آتی شرایط بهتری فراهم شود.

قابل ذکر است راه عبور از این شرایط، مدیریت مصرف هوشمندانه و همکاری تمامی مشترکان است. شهروندان می‌توانند جهت اطلاع از برنامه‌های خاموشی به صورت هفتگی به مبادی رسمی زیر مراجعه کنند.