به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سلاحی با تأکید بر شفافیت و عدالت در مدیریت اضطراری بار، شایعات مربوط به تبعیض در اجرای خاموشیها را رد کرد و گفت: انتخاب خطوط قطع نشو صرفاً بر اساس دستورالعملهای ملی و برای صیانت از خدمات حیاتی انجام میشود.
وی با اشاره به دغدغههای مردمی درباره عدالت در خاموشیها گفت: هر فیدر حدود سه هزار مشترک را پوشش میدهد و وقتی یک فیدر قطع نمیشود، همه مشترکین آن خط مشمول قطعنشو هستند. ملاک انتخاب این فیدرها دستورالعملهای ملی است و در شیراز به دلیل وجود بیشترین چاههای آب شرب در میان کلانشهرها و همچنین مراکز درمانی بزرگ، خاموشی این خطوط امکانپذیر نیست.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز افزود: برخی خطوط نیز دارای نیروگاهاند و قطع آنها موجب کاهش تولید برق خواهد شد. بنابراین انتخاب این خطوط بهطور سلیقهای یا منطقهای نیست.
سلاحی درباره برخی شایعات مطرحشده گفت: برای نمونه یکی از خیابانهای شمال شهر از فیدری تغذیه میشود که یک بیمارستان بزرگ را برقرسانی میکند. طبیعی است این فیدر در لیست قطعنشو قرار گیرد. اما برخی افراد مغرض این موضوع را به حضور مسئولان در منطقه نسبت دادند، در حالیکه مبنای تصمیمگیری صرفاً فنی و ملی است.
وی ادامه داد: خدمتگزاران مردم با همه توان در تلاشاند تا نگرانیها کاهش یابد، اما عبور از این شرایط نیازمند صرفهجویی و مدیریت مصرف از سوی مشترکین است. نباید اجازه دهیم شایعات به همدلی موجود آسیب بزند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در ادامه درباره تغییرات اخیر افزود: سهمیه ابلاغی به شرکتهای توزیع بر اساس درصد بار مصرفی و شرایط تولید نیروگاهها بهصورت مکانیزه تعیین میشود و در اختیار شرکتهای استانی نیست. این سهمیه پویاست و ممکن است به دلیل تغییرات تولید یا مناسبتهایی مثل کنکور سراسری تغییر کند.
سلاحی گفت: در ابتدا خاموشیها در گروههای دو ساعته و بدون قطعی در روزهای جمعه اجرا میشد، اما با افزایش مصرف، خاموشیها به یک نوبت در روز رسید. با همکاری مشترکین بزرگ تجاری توانستیم از اعمال نوبت دوم جلوگیری کنیم، اما در روزهای اخیر به دلیل افزایش دما و محدودیت استفاده از نیروگاههای برقآبی، ناچار شدیم یک گروه را بهطور موقت مشمول دو بار قطعی کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز تصریح کرد: خشکسالی طولانیمدت بخش عمدهای از ظرفیت نیروگاههای برقآبی را از مدار خارج کرده و کسری تولید بسیار بیشتر از کاهش مصرف ناشی از تعدیل دماست. همچنین در روزهای پایانی مرداد با پدیده برگشت دما مواجه هستیم که مصرف را دوباره افزایش داده است. بنابراین تغییرات اخیر اجتنابناپذیر بود.
سلاحی در پایان تأکید کرد: این تغییرات موقتی است و با بهبود شرایط تولید و کاهش مصرف، جدول خاموشیها به حالت عادی بازخواهد گشت. هدف ما کاهش حداقلی خاموشیهاست و این مهم بدون همراهی مردم محقق نخواهد شد.
