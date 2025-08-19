به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جلایر از افتتاح ۶۷ پروژه برق رسانی و بهینه سازی تأسیسات شهری و روستایی این شرکت با صرف اعتباری معادل چهار هزار میلیارد ریال در هفته دولت سال جاری خبر داد و گفت: در راستای رفع افت ولتاژ برق در استان ۷.۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، ۱۱۹ دستگاه پست هوایی و سه دستگاه اتو ترانس با صرف هزینه ۲ هزار میلیارد ریال نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: برای توسعه شبکه برق رسانی به مشترکان شهری و روستایی و برق رسانی به ۹۱۸ مشترک جدید، با صرف اعتباری معادل ۸۸۰ میلیارد ریال، ۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط ،۲۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، احداث و ۳۶ دستگاه پست هوایی نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق فارس افزود: در حوزه توسعه فیدر، در راستای کاهش بار، رفع افت ولتاژ و بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه ،۸۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط با اعتباری بالغ بر یک هازر و ۲۰۰ میلیارد ریال احداث گردیده است.

جلایر در تشریح وضعیت شبکه توزیع نیروی برق استان گفت: در حال حاضر این شرکت با برخورداری از نزدیک به ۴۰ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و تعداد ۵۱ هزار و ۴۰۰ ترانسفورماتور هوایی به نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک در سطح استان فارس در حال خدمت رسانی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های مسکن ملی در استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: برق‌رسانی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان فارس همچنان با جدیت ادامه دارد و در همین راستا برق رسانی به ۲۱ پروژه مسکن ملی در ۲۰ شهرستان تحت پوشش این شرکت برای سال جاری هدف گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس همچنین با مثبت ارزیابی کردن روند توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی در سطح استان گفت: در هفته دولت سال جاری ۲ مزرعه خورشیدی با ظرفیت ۲ مگاوات افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس کوچک را راهکاری مؤثر برای کاهش تلفات در شبکه توزیع، افزایش پایداری برق و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد ۵۹۲ نیروگاه خورشیدی خانگی و کشاورزی جدید با ظرفیت مجموع سه هزار و ۲۵۷ کیلووات (معادل ۳.۲۵۷ مگاوات) به شبکه توزیع نیروی برق استان متصل شده اند که نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز انرژی استان، به ویژه در ساعات اوج مصرف، ایفا می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: این تعداد نیروگاه با تولید ۶ میلیون کیلووات ساعت انرژی در سال، برق حدود یک هزار و ۳۰۰ خانوار را تأمین می‌کنند.

جلایر افزود: از ابتدای شروع طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی در سال ۱۳۹۴ تاکنون، مجموع تعداد نیروگاه‌های متصل شده به شبکه توزیع نیروی برق استان فارس به ۲ هزار و ۶۰۹ نیروگاه رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس همچنین به موضوع استخراج غیرقانونی رمز ارزها اشاره و تصریح کرد: یکی از دلایلی که موجب ناترازی برق می‌شود، فعالیت همین ماینرهای غیرمجاز در شبکه برق است که در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۹ مرکز غیرمجاز استخراج و ۲۷۱ دستگاه غیرمجاز رمز ارز در محدوده کاری این شرکت که فاقد مجوزهای قانونی بوده‌اند و به صورت غیرمجاز از شبکه توزیع برق استفاده می‌کردند، در شهرستان‌های حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس کشف و ضبط شده است.