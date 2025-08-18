موانع اداری و عدم تحقق ظرفیت ۶ همتی محصول جدید زنبور عسل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد بانکیپور، کارشناس حوزه زنبور عسل در آستانه روز ملی زنبور عسل اظهار کرد: طرح ملی تولید انبوه نان زنبور با هدف آموزش، ترویج، ارائه تسهیلات، تأمین تجهیزات و خرید تضمینی و صادرات برای تجاریسازی این محصول اجرایی شده در این طرح پیش بینی شده است تا ۶ هزار میلیارد تومان (همت) به ارزش اقتصادی تولیدات زنبورداری کشور بیفزاید.
وی افزود: نان زنبور حاصل تخمیر گرده گل در سلولهای کندو است و منبع غنی پروتئین، پروبایوتیک، ویتامینهای خانواده B، پتاسیم و کلسیم با قابلیت جذب بیش از ۹۵ درصد به شمار میرود؛ تولید تجاری این محصول از سال ۲۰۱۵ میلادی در لیتوانی میسر شد. در ایران نیز تا یک سال گذشته زنبورداران شناختی از این محصول نداشتند و آن را به عنوان ضایعات دور میریختند.
بانکیپور با بیان اینکه برای اجرای طرح در ابتدا تاییدیه مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور اخذ شد، گفت: این طرح در ۱۴۰۳ تاییدیه معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و گواهی پشتیبان تولید قراردادی در بخش زنبورعسل از دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرد و مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات تبصره ۱۸ برای اجرای طرح تخصیص یافت.
وی افزود: این طرح در فاز پایلوت با واردات ۲۰ دستگاه و تخصیص آن به زنبورداران اجرا شد؛ در اقصی نقاط کشور به ویژه مراکز استانهای لرستان و مازندران و امضای قرارداد با بیش از ۴۰ زنبوردار، زمینه تولید قراردادی و خرید تضمینی فراهم شده است.
این کارشناس در ادامه سخنان خود، گفت: جلسات آنلاین و حضوری معرفی طرح با مدیران، کارشناسان و متخصصان برگزار و پیگیریهای مستمر برای صدور کد بهداشتی محصول از سازمان دامپزشکی کشور از طریق مکاتبات متعدد انجام شده است؛ برای اولین بار برای آن در ایران کد اخذ شد، همچنین تحقیق و توسعه در زمینه تکنیکهای تولید، فرآیند خشک کردن، بستهبندی و مدلهای کسبوکار پیگیری شده و موفقیت طرح در برخی رسانهها پوشش یافته است.
بانکیپور با اشاره به موانعی در اجرای این طرح قرار دارد، اظهار کرد: کارآفرینان این طرح برای اخذ تسهیلات به صندوق عامل پرداخت اعتبارات دولتی معرفی شدند اما با ناهماهنگیهای داخلی همراه شد.
وی ادامه داد: طولانی شدن فرآیندها حتی تا چندین ماه، عدم شفافیت در فرآیندها، شرط گذاریها و اعمال سلیقه سبب شده تا برخی از زنبورداران از ادامه فعالیت منصرف شوند.
بانکیپور با بیان اینکه نان زنبور به عنوان ماده خام دامی برای توزیع داخلی و صادرات نیازمند کد بهداشتی است، گفت: با وجود لزوم تعیین ضوابط بهداشتی برای صادرات و توزیع این محصول سازمان دامپزشکی کشور با وجود درخواستهای انجام شده و گذشت یک سال هنوز اقدامات لازم برای صدور مجوز انجام نشده است که موجب از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی شده است.
وی اظهار کرد: برای بستهبندی قانونی و استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری صنایع کوچک که نیاز به مجوز تولید بدون کارخانه است، با وجود طی مراحل قانونی در سامانه مجوزها و بعد از گذشت حدود سه ماه هنوز اقدامات لازم از سوی نهاد متولی انجام نشده و این صنعت نوپا در کشور را در معرض بروکراسی اداری قرار داده است.
وی گفت: زنبوداران در سال سرمایه گذاری در تولید نقش خود در شناسایی فناوری، انتقال آن به کشور، ترویج آموزش و بومی سازی، خرید تضمینی و صادرات آن را انجام داده اند و با رفع برخی موانع موجود شاهد دستاوردهای جدیدی در بخش تولید محصول جدید نان زنبور خواهیم بود.
نظر شما