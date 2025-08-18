به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز دوشنبه ۲۷ مرداد، در نخستین برنامه سفر خود به ارمنستان، در نشستی با ایران‌شناسان ارمنی، پس از گوش سپردن به سخنان چند تن از آنان درباره نزدیکی فرهنگی و اشتراکات تمدنی میان دو کشور، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جمع، به قرائت شعر معروف سعدی در این جمع اشاره کرد و اظهار داشت: اگر همین شعر «بنی آدم اعضای یکدیگرند …» را مبنای تفکر و عمل خود قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شوند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در قرآن کریم حتی فراتر از این شعر، آمده است که انسان‌ها هیچ تفاوت و برتری نسبت به یکدیگر ندارند و ملاک برتری افراد صرفاً تقواست، افزود: تقوا یعنی تفکر و حرکت بدون خطا و این یعنی اینکه برتری افراد به این است که زندگی‌اش بیشتر برای دیگران مایه خیر و برکت باشد و کمتر از او به دیگران آسیب و زیان برسد.

پزشکیان با اشاره به محبوبیت هموطنان ارمنی و به طور کلی ارمنی‌ها در جامعه ایران تصریح کرد: در اشعار شاعران بزرگ فارسی همواره به سلامت نفس و درستکاری هموطنان ارمنی اشاره و از آن تمجید شده و امروز نیز همچنان ارمنی‌ها در جامعه ایرانی بسیار عزیز هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه تمام پیامبران و ادیان به دنبال این بوده و هستند که انسان‌ها را به صداقت، خدمت بی‌منت و خوش‌رفتاری با هم‌نوعان خود دعوت کنند، گفت: هر اندیشه و رفتاری که نتیجه آن خشم، کدورت و جنگ باشد، زاییده نفس شیطانی و نشانه بی‌تقوایی انسان است. هر کس که بویی از انسانیت برده باشد، فارغ از دین و باور خود نمی‌تواند باعث رنج و درد دیگران شده یا نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

پزشکیان با اشاره به اینکه کره زمین در برابر عظمت هستی بسیار ناچیز و عمر ما فرصتی کوتاه برای زندگی در این جهان است، خاطرنشان کرد: انسان برای آن خلق نشده که رنج و درد را بر روی این زمین به هم‌نوعان خود هدیه کند و تازه بعد از آن مدعی باشد که مدافع دمکراسی، آزادی و حقوق بشر است.

رئیس جمهور اظهار داشت: امروز شاهد آن هستیم عده‌ای راه آب و دارو و غذا را به روی که مردم بی‌گناه و بی‌دفاع غزه بسته‌اند و شبانه روز بر سر آنها بمب هم می‌ریزند و عده‌ای دیگر نیز در حالی که از این عمل دفاع می‌کنند و حتی با ارسال سلاح و تجهیزات از بانیان آن حمایت می‌کنند، ادعای دفاع از دمکراسی، حقوق بشر و آزادی نیز دارند.

پزشکیان با طرح این سوال که یک انسان چگونه می‌تواند شاهد مرگ یک کودک از گرسنگی و تشنگی و رنج باشد، افزود: انسان و زمین برای این نوع زندگی آلوده به جنایت و کشتار خلق نشده است.

رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش بار دیگر به همسایگی هزاران ساله دو ملت ایران و ارمنستان اشاره و تصریح کرد: انسان ممکن است بسیاری از کسانی را که در سال‌های دور با آنها مواجهه داشته از یاد ببرد، اما هیچ‌گاه کسی را که از او خوبی و محبت دیده فراموش نمی‌کند. مردم ایران و ارمنستان هیچ‌گاه جز خیر، نیکی، محبت و دوستی از یکدیگر چیزی ندیده‌اند.

پزشکیان گفت: مردم ایران و ارمنستان می‌توانند در لوای دوستی و اشتراکات عمیق فرهنگی، تاریخی و تمدنی روابط و همکاری‌های فیمابین را هر چه بیشتر توسعه داده و به آن تنوع ببخشند. ما به اینجا آمده‌ایم تا تعاملات دو کشور را تعمیق و تحکیم کنیم و از اینکه با لهجه شیرین خودتان و به زبان فارسی به ایران ابراز محبت کردید، بسیار خرسند و خوشحال شدیم. یقین دارم که این نگاه زیبا و دوستانه می‌تواند به گسترش بیش از پیش روابط کمک کند تا با همکاری یکدیگر صلح، آرامش، ثبات، دوستی و پیشرفت را هر چه بیشتر برای دو ملت به ارمغان بیاوریم.