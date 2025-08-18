https://mehrnews.com/x38NXK ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷ کد خبر 6564222 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷ قرائت پیام رئیس جمهور در مراسم تشییع استاد فرشچیان اصفهان - در این فیلم قرائت پیام مسعود پزشکیان رئیس جمهور را در مراسم تشییع استاد فرشچیان مشاهده میکنید. دریافت 9 MB کد خبر 6564222 کپی شد مطالب مرتبط استاد فرشچیان با تلفیق سنت و نوآوری پیام دینی را جهانی کرد آغاز رسمی مراسم تشییع استاد فرشچیان در اصفهان پزشکیان: ارمنیها در جامعه ایران بسیار خوشنام، محبوب و عزیز هستند وزیر ارشاد: استاد فرشچیان حکیم هنرمند بود کرمزاده: هنر استاد فرشچیان نوعی دیپلماسی هنری و فرهنگی بود ورود پیکر استاد فرشچیان به هنرستان هنرهای زیبا استاد فرشچیان؛ نماد وفاداری، هنر و پایمردی در مسیر انقلاب اسلامی برچسبها اصفهان محمود فرشچیان مسعود پزشکیان
