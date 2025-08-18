  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

قرائت پیام رئیس جمهور در مراسم تشییع استاد فرشچیان

اصفهان - در این فیلم قرائت پیام مسعود پزشکیان رئیس جمهور را در مراسم تشییع استاد فرشچیان مشاهده می‌کنید.

کد خبر 6564222

