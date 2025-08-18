به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور عصر امروز دوشنبه ۲۷ مرداد، در ادامه برنامههای سفر به ارمنستان، در نشستی با ایرانیان مقیم این کشور با بیان اینکه هر قدر به دور خودمان دیوار بکشیم، فقط از قافله تمدن و پیشرفت عقب میمانیم، اظهار داشت: واقعه بعثت با همه اهمیت و ارزشی که دارد، مبدا تاریخ اسلام نیست، بلکه این واقعه هجرت است که مبدا تاریخ قرار گرفته است.
رئیس جمهور افزود: در تمام طول تاریخ مردمی توانستند رشد و پیشرفت کنند که حصار دور خود را پاره کرده و به دنبال دستاوردهای جدید و مبادله توانمندیهای خود با دیگران باشند. به گواه تاریخ، تمدنهایی که نتوانستند به خوبی با دیگران ارتباط و تعامل داشته باشند، عقب مانده و پیشرفت نکردند.
پزشکیان با بیان اینکه این قلب و عقل انسان است که آنچه را چشم میبیند تحلیل و فهم میکند، تصریح کرد: بینایی واقعی ربطی به برخورداری از چشم سالم ندارد؛ اگر چشم خوب ببیند اما قلب و عقل انسان سیاه باشد، فهم و تحلیل مفیدی از آن حاصل نخواهد شد.
رئیس جمهور گفت: اینکه در حصار خودساخته بنشینیم و مرتب از این بگوییم که ما بهترین و پیشرفتهترین هستیم بگوییم، باعث پیشرفت و رشد ما نمیشود، بلکه این مراوده و تعامل با دیگران و تبادل تجربیات، توانمندیها و دستاوردها است که چرخ پیشرفت متقابل را به حرکت در میآورد. باید روابط را در وهله اول با همسایگان و کشورهای نزدیک و در مرحله بعد با همه کشورهای جهان توسعه داد و در تبادل تجربیات و توانمندیها و دستاوردها با دیگران به دنبال پیشرفت واقعی بود.
پزشکیان پیشرفتهای چشمگیری علمی در جهان امروز را حاصل انباشت و تبادل تجربیات و توانمندیها و دستاوردها میان ملل و تمدنهای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: شکوفایی علم و دانش در جهان امروز نه حاصل تلاشهای یک ملت و کشور، بلکه حاصل تعامل مردم و ملتهای مختلف است.
رئیس جمهور با اشاره به سابقه چند هزار ساله و درهم تنیده روابط میان مردم ایران با مردم کشورهای همسایه اظهار داشت: باید ارتباطات دوستانه و دیرین با همسایگان را بهروزآوری کرده و بیش از همیشه رونق بخشیم تا همه از منافع این تعاملات و مراودات بهرهمند شویم. کرهای که ما در آن زندگی میکنیم در مقایسه با جهان خلقت بسیار کوچک و عمر ما فرصت کوتاهی است که باید در آن به جای خشم و غارت و کشتار برای یکدیگر شادی و سعادت به ارمغان بیاوریم.
پزشکیان قانع بودن به حق خود و چشم پوشیدن از تجاوز به حقوق دیگران بر پایه انصاف و عدالت را رمز دستیابی به سعادت در دنیا عنوان کرد و افزود: تعامل و ارتباط جهان ما را زیباتر و شادتر میکند و ما به همین منظور به کشورهای همسایه و دیگر کشورها سفر میکنیم تا روابط و تعاملات دوستانه را هر چه بیشتر گسترش دهیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید در زمینی که خانه همه ماست دعوا و جنگ به راه انداخت، تصریح کرد: اینکه عدهای زورگو با تکیه بر برخی دستاوردهای حاصل از دانش، ابزارهایی برای تسلط بر دیگران بسازند و به عنوان مثال اینگونه به مردمی بیگناه و بیدفاع در غزه و فلسطین ظلم کنند، اوج نامردی و مایه شرمساری است. باید با تلاش جمعی مانع از تداوم این جنایتها شویم.
نظر شما