به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی شریفی معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از تداوم روند بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خبر داد و گفت: کارشناسان این سازمان با هدف ارزیابی میزان پیشرفت عملیات بازسازی، از همه ساختمان‌های آسیب‌دیده بازدید مجدد انجام دادند.در این بازدیدها روند بازسازی ساختمان‌ها که پیش‌تر در چهار گروه شامل تعمیرات جزئی، پایدارسازی، مقاوم‌سازی و تخریب و نوسازی دسته‌بندی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به نتایج این ارزیابی‌ها اظهار کرد: اقدامات مربوط به ساختمان‌های مشمول تعمیرات جزئی به‌طور کامل انجام شده است. بخش عمده‌ای از عملیات پایدارسازی نیز به پایان رسیده و موارد باقی‌مانده در حال اجراست.

وی افزود: مراحل مربوط به مقاوم‌سازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در حال اجراست و در خصوص ساختمان‌های مشمول تخریب و نوسازی نیز عملیات تخریب و آواربرداری انجام شده و فرایندهای اداری و اجرایی مرتبط با اخذ پروانه ساخت و انتخاب پیمانکار، با همکاری شهرداری‌های مناطق در حال پیگیری است.

شریفی در پایان تأکید کرد: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهرداری مناطق، روند بازسازی را تا زمان رفع کامل آسیب‌ها و بازگشت شرایط ایمن به تمامی مناطق تحت تأثیر ادامه خواهد داد.