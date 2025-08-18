به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید رشادی بعدازظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از آزادگان با اشاره به جایگاه والای ایثارگران و آزادگان، اظهار داشت: رسیدن به مناصب مختلف در نظام جمهوری اسلامی یک توفیق الهی است و هرگونه منت گذاشتن بر مردم، ارزش این مقام‌ها را خدشه‌دار می‌کند.

وی افزود: وظیفه اصلی امروز ما مقابله با توطئه‌های نرم دشمن است که از طریق فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای در پی ترویج بی‌دینی و تفرقه در جامعه است.

امام جمعه میانه با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد اختلاف در کشور، خاطرنشان کرد: دشمنان قصد داشتند با شبیه‌سازی شرایط ایران و رژیم صهیونیستی، امنیت ملی ما را تهدید کنند، اما این توطئه نه‌تنها موفق نشد، بلکه باعث انسجام بیشتر ملت ایران شد.

وی در پایان از مردم خواست با حضور پرشور در نماز جمعه و حمایت از جامعه ایثارگری، در حفظ ارزش‌های دفاع مقدس کوشا باشند.

انسجام ملی مرهون ایثارگری آزادگان و رزمندگان است

محمدرضا مشایخی فرماندار ویژه میانه، نیز در این مراسم با تجلیل از رشادت‌های شهیدان و ایثارگران، گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری‌های رزمندگان دفاع مقدس و صبر خانواده‌های آنان است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر، افزود: انسجام ملی مردم در برابر تجاوز دشمن، نتیجه انتقال ارزش‌های دفاع مقدس توسط آزادگان و ایثارگران بود که نقشه‌های شوم دشمن را خنثی کرد.

فرماندار میانه با تقدیر از حضور مؤثر جامعه ایثارگری در تمام عرصه‌ها، اظهار داشت: ایثارگران همواره پیشگام بوده‌اند و در دوران جنگ تحمیلی نیز همراه دولت در عرصه‌های مختلف ایفای نقش کردند. از فرماندهان نظامی، نیروهای مسلح، بسیجیان و تمام دستگاه‌های اجرایی که در عبور از بحران‌ها تلاش کردند، قدردانی می‌کنیم.

گفتنی است این مراسم با تجلیل از آزادگان شهرستان میانه به پایان رسید.