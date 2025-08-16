پیام استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بهرام سرمست آمده است:
۲۶ مرداد یادآور یکی از روزهای خاطرهانگیز و غرورآفرین تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که فرزندان غیور این سرزمین، پس از سالها اسارت در بند دشمن بعثی، با قامتی استوار و قلبی سرشار از ایمان، به آغوش پرمهر میهن و خانوادههای خود بازگشتند.
این روز بزرگ، تجلی صبر، استقامت و ایستادگی مردان و زنانی است که در سختترین شرایط، عزت و شرف ایرانی اسلامی خود را پاس داشتند و با تحمل رنجها و مشقتهای فراوان، پیامآور آزادگی و مقاومت شدند.
اینجانب فرارسیدن سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، آزادگان گرانقدر و مردم ولایتمدار استان آذربایجان شرقی تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای این عزیزان، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت دارم.
بهرام سرمست
استاندار آذربایجان شرقی
نظر شما