به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز در بخشی از سخنان خود بر ضرورت همبستگی و پرهیز از اختلافات تأکید کرد و گفت: امروز اختلاف سم مهلک جامعه است و مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌ها از کارشناسان، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و دینی، مشورت بگیرند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه دولت در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: دولت‌ها برآمده از رأی مردم هستند و حمایت از آن‌ها در واقع احترام به رأی ملت است. وی با تبریک هفته دولت افزود: امام راحل و رهبر معظم انقلاب همواره از دولت‌ها حمایت کرده‌اند، زیرا وظایف اجرایی کشور بر عهده قوه مجریه است.

مطهری‌اصل تأکید کرد: مردم به شعار و مباحث صرفاً سیاسی رأی نمی‌دهند، بلکه از دولت انتظار دارند با عمل و تلاش شبانه‌روزی مشکلات را حل کند. او افزود: یک مدیر زمانی که مسئولیت می‌پذیرد باید ظرفیت شنیدن انتقاد (گاهی غیرمنصفانه) را داشته باشد و در برابر مردم با آرامش رفتار کند، نه با تندی.

وی در ادامه با اشاره به شرایط کشور گفت: ایران همچنان در حالت جنگ قرار دارد و در این وضعیت باید قوانین متناسب با شرایط جنگی اجرا شود. او از دستگاه‌های اطلاعاتی خواست با نفوذی‌هایی که با دامن‌زدن به موضوع مکانیسم ماشه در جامعه آشفتگی ایجاد کرده و منافع شخصی به‌دست می‌آورند، برخورد کنند.

امام جمعه تبریز با اشاره به ماهیت مکانیسم ماشه بیان کرد: این اقدام بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. کشور ما اکنون با چهار هزار و ۹۵۳ تحریم کوچک و بزرگ مواجه است و در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه تنها هفت تحریم جدید اضافه خواهد شد، بنابراین نباید آن را تهدیدی جدی دانست.

وی یادآور شد: ایران حتی یک سال پس از خروج از برجام به تعهدات خود پایبند ماند و کاهش آن نیز در چارچوب مقررات صورت گرفت، بنابراین اقدام اروپا برای بازگرداندن مکانیسم ماشه کاملاً غیرقانونی است و سازمان ملل نباید زیر بار چنین ظلمی برود.

مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع غزه اشاره کرد و گفت: ملت ایران همواره پشتیبان مردم مظلوم فلسطین بوده‌اند و امروز بیش از گذشته باید در کنار آنان که با محاصره و قحطی دست و پنجه نرم می‌کنند، حضور داشته باشیم.