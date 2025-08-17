آزادگان، نماد مقاومت و اقتدار ایران اسلامی در برابر استکبار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قلیزاده بعدازظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی با اشاره به مجاهدتهای آزادگان، آنان را ادامهدهندگان راه اسرای کربلا و الگوی ایثار و مقاومت خواند و افزود: فداکاریهای آزادگان در دفاع از خاک مقدس ایران و پاسداری از ارزشهای انقلاب، سرمشق نسلهای آینده خواهد بود.
وی تصریح کرد: امروز هرگونه اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی در عرصه جهانی، مرهون خون شهدا، مجاهدت آزادگان و ایثارگران است. ما وامدار این عزیزانی هستیم که در سختترین شرایط، ایمان و عزم خود را حفظ کردند.
فرمانده سپاه عاشورا با تجلیل از روحیه استوار آزادگان در دوران اسارت، خاطرنشان کرد: شکنجههای دشمن نتوانست خللی در ایمان و اراده شما ایجاد کند. شما با مقاومت خود، دشمنان را ناامید کردید و امروز به عنوان سربازان امام زمان (عج)، در خط مقدم دفاع از اسلام و انقلاب ایستادهاید.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام سرایی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا، با اشاره به درسهای نسل جوان از رزمندگان دفاع مقدس، گفت: جوانان امروز باید از غیرت و پایمردی آزادگان الگو بگیرند. ایران اسلامی به پشتوانه همین روحیه مقاومت، در برابر توطئههای دشمنان ایستاده است.
وی همچنین آزادگان را فرماندهان راستین مقاومت خواند و افزود: این عزیزان با اقتدار و ایمان راسخ، در دوران اسارت نیز الگوی استواری برای همرزمان خود بودند و نشان دادند که عزت ایران اسلامی با جانفشانی آنان حفظ شده است.
در پایان این مراسم، سید جلال نورانی، از آزادگان دفاع مقدس، به بیان خاطراتی از دوران مقاومت در زندانهای رژیم بعث پرداخت.
گفتنی است ۲۶ مرداد ۱۳۶۹، روز بازگشت نخستین گروه از آزادگان سرافراز به میهن اسلامی پس از سالها اسارت در زندانهای صدام بود. این روز به عنوان نماد پایداری و عزت ایرانیان در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده است.
