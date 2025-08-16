پیام فرمانده سپاه عاشورا بمناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
۲۶ مرداد یادآور بازگشت غرور آفرین آزادگان، به خاک پاک میهن اسلامی است. این روز بزرگ و این بازگشت غرورآفرین، نشانهای روشن از صلابت، ایستادگی و مقاومت ملت ایران است.
آزادگان عزیز علیرغم تحمل شرایط سخت و صعب اسارت، پرچم عزت و آزادگی بر افراشتند و فاتحانه به آغوش ملت بازگشتند.
۲۶ مرداد تنها یک مناسبت در میان سایر مناسبتها نیست بلکه سند افتخار و عزت ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
اینجانب با گرامیداشت این روز خجسته و تبریک آن به آزادگان عزیز و خانواده مکرم ایشان و همچنین به مردم آزاده و رشید آذربایجان شرقی، تجلیل و تعظیم آزادگان عزیز، این قهرمانان زنده و آیههای عزت و افتخار کشور را رسالت دائمی کنشگران فرهنگی و رسانهای و تربیتی میدانم و امیدوارم بتوانیم تاریخِ سراسر شجاعت و استقامت آزادگان را به نسلهای آینده انتقال دهیم.
سرتیپ دوم پاسدار اصغر عباسقلیزاده
فرمانده سپاه عاشورا
