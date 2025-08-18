یوسوپوف: احتمال انتقالم به تراکتور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، «اوتکیر یوسوپوف» دروازه‌بان تیم فوتبال فولاد خوزستان در گفتگوی با رسانه «Uzbekistan Legionaries» درباره علاقه تیم فوتبال تراکتور به جذب او پس از محرومیت علیرضا بیرانوند اظهار داشت: بله، تراکتور می‌خواست من را جذب کند و حتی قرارداد هم آماده بود، اما باشگاه فولاد برای انتقال مبلغ زیادی طلب کرد که تراکتور فعلاً آن را نپذیرفته است. با این حال، پنجره نقل و انتقالات هنوز بسته نشده و همه چیز ممکن است.

یوسوپوف درباره عملکرد خود در دیدارهای مهم تیم ملی ازبکستان و اهدافش گفت: هر بازیکنی دوست دارد به تیم ملی کمک کند و در تاریخ ثبت شود. خوشبختانه ما این کار را انجام دادیم و حالا هدف ما حضور شایسته در جام جهانی است.

او در پاسخ به شایعات مربوط به احتمال حضور یک مربی خارجی در تیم ملی ازبکستان تصریح کرد: اطلاعات رسمی در این باره دریافت نکرده‌ام و در داخل تیم هم درباره این موضوع صحبتی نکرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسوپوف در حالی که احتمال حضور در تیم فوتبال تراکتور را داد که یحیی گل محمدی (سرمربی تیم فوتبال فولاد) در نشست خبری پیش از دیدار با چادرملو این انتقال را منتفی دانسته بود.