یک گل برای نیمه اول دو دیدار با حضور نمایندگان خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و فولاد خوزستان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد تا نخستین دیدار دو تیم در لیگ بیست و پنجم با تساوی بدون گل به پایان برسد.

چادرملو به دلیل آماده نبودن ورزشگاه شهید نصیری یزد، ناچار به میزبانی از فولاد در تهران شد.

همچنین در دیگر دیدار همزمان نیز استقلال خوزستان مقابل شمس آذر قزوین به میدان رفت که این بازی هم در ورزشگاه پاس تهران برگزار شد و با پیروزی یک بر صفر نماینده خوزستان همراه بود.

حجت احمدی (۲۶) برای استقلال خوزستان در نیمه اول گلزنی کرد.

عدم آماده بودن ورزشگاه غدیر اهواز باعث شد تا استقلال خوزستان نیز همچون چادرملو مجبور شود در تهران میزبانی کند.