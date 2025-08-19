اعتراض گل محمدی به اخراج بازیکن فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم چادرملو اردکان و فولاد خوزستان از هفته اول لیگ برتر و از ساعت 19:30 در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد. حاشیه های دیدار را می خوانید:

* ژوزه موریرا دستیار سعید اخباری به دلیل حاضر نشدن آی دی کارتش نتوانست بر روی نیمکت بنشیند. مسئولین باشگاه چادرملو سعی داشتند تا بتوانند با هماهنگی سازمان لیگ این مربی بر روی نیمکت چادرملو حاضر شود.

* هواداران فولاد که نزدیک به 100 نفر بودند یحیی گل محمدی را تشویق کرده و از او خواستند اولین دیدار را با برد برابر چادرملو به پایان برسانند.

* طرفداران چادرملو هم که تعدادشان کمتر از هواداران فولاد بود با تشویق تیم خود خواستار پیروزی چادرملو بودند.

* حنیف عمران زاده بازیکن سابق استقلال که در حال حاضر مربی چادرملو است توسط چند هوادار استقلال مورد تشویق قرار گرفت.

* یحیی گل محمدی که به تصمیم موعود بنیادی فر برای اخراج بازیکنش اعتراض داشت، بین دو نیمه کنار زمین ماند تا داور بخواهد وارد رختکن شود و اعتراضش را به او اعلام کند.