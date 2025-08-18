گل محمدی: انتقال یوسوپوف به تراکتور منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال چادرملو در هفته اول لیگ برتر اظهار داشت: ما نقل و انتقالات را خوب شروع کردیم اما در ادامه و به دلیل مشکل مالی باشگاه و سقف بودجه نتوانستیم بازیکنان مورد نظرمان را به طور کامل به جذب کنیم.

او ادامه داد: چند بازیکن خارجی به باشگاه معرفی کردم اما به من اعلام کردند که در توان باشگاه پرداخت دستمزد این بازیکنان نیست.

سرمربی تیم فوتبال فولاد در خصوص دیدار با چادرملو گفت: هیچ تیمی اکنون وجود ندارد که ۱۰۰ درصد برای هفته اول آماده باشد و باید چند بازی رسمی انجام داد تا شرایط واقعی تیم‌ها را سنجید. با توجه به بضاعت خود سعی کردیم که برنامه‌ریزی خوبی برای فولاد داشته باشیم و کارها را پیش ببریم و چند بازی تدارکاتی خوب را هم انجام دادیم و امیدواریم بتوانیم در بازی فردا هم با کسب پیروزی و سه امتیاز زمین بازی را ترک کنیم تا هوادارانمان خوشحال شوند.

گل محمدی افزود: چادرملو تیم بسیار خوب با کادر فنی با دانشی است که فصل گذشته این موضوع را اثبات کرد و امیدوارم هر دو تیم بتوانند بازی تماشاگرپسندی را ارائه دهند. به جز چند باشگاه که هزینه‌های زیادی می‌کنند، تقریباً تمامی تیم‌ها در لیگ برتر در یک سطح قرار دارند و رقابت سختی را در فصل جدید شاهد خواهیم بود.

سرمربی فولاد در رابطه با زمین چمن ورزشگاه تختی (میزبان دیدار فردا) خاطر نشان کرد: اطلاع ندارم که کیفیت این زمین به چه صورت بوده اما شنیده‌ام که رسیدگی خوبی به این ورزشگاه شده است و ان شاالله بازی‌های خوبی در این ورزشگاه برگزار می‌شود.

گل محمدی در رابطه با انتقال یوسوپوف دروازه‌بان این تیم به تیم تراکتور توضیح داد: در حد چند ساعت مذاکراتی صورت گرفت اما اکنون منتفی شده و این انتقال انجام نشد و در لحظات آخر او تصمیم گرفت که در جمع ما باقی بماند.