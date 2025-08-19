سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق، بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا نرسیده به ستاری، بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی و بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در ادامه گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید بار ترافیکی همچنان پرحجم و سنگین است.