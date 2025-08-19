https://mehrnews.com/x38Pj8 ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴ کد خبر 6565026 جامعه شهری جامعه شهری ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴ تونل توحید امشب مسدود است شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: تونل توحید امشب به علت عملیات تعمیر مسدود است. شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: تونل توحید امشب از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح به علت عملیات تعمیر مسدود است. کد خبر 6565026 کپی شد مطالب مرتبط ترافیک صبحگاهی در اکثر معابر و بزرگراههای تهران پرحجم و سنگین است ترافیک سنگین و پرحجم در معابر و بزرگراههای پایتخت ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در برخی از معابر و بزرگراههای پایتخت برچسبها تونل توحید شهرداری تهران شهرداری
