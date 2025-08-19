  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

تونل توحید امشب مسدود است

شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: تونل توحید امشب از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح به علت عملیات تعمیر مسدود است.

