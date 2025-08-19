اعتراضات ایرکانادا مردم را سرگردان کرد

در حالی که مردم کانادا درگیر سفرهای تابستانی خود هستند خدمه پرواز شرکت ایر کانادا برای چهارمین روز متوالی در اعتصاب به سر می‌برند و صدها هزار مسافر سرگردان شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در حالی مردم کانادا درگیر سفرهای تابستانی خود هستند که اعتصاب خدمه پرواز شرکت هواپیمایی ایر کانادا وارد چهارمین روز خود شده است.

این شرکت بزرگ‌ترین ارائه دهنده خدمات حمل و نقل هوایی در کاناداست و لغو روزانه پروازهای آن در شرایط کنونی که زمان اوج سفرهای تابستانی در این کشور به شمار می‌رود، صدها هزار مسافر را سرگردان کرده است.

۲ روز پیش دولت کانادا در یک درخواست رسمی خواستار پایان دادن به این اعتصاب شد اما اتحادیه نماینده خدمه پرواز ایر کانادا این درخواست را رد کرد.

البته اتحادیه مذکور اعلام کرده که مذاکره با مقامات شرکت هواپیمایی دوباره به جریان افتاده است؛ این مذاکرات با حضور نماینده دولت در حال برگزاری است، اما دولت کانادا اعلام کرده به شرطی در این زمینه پادرمیانی می‌کند که خدمه پرواز فعالیت خود را از سر گیرند.

در حالی که دو روز پیش تمرکز دولت کانادا روی اعتصاب کنندگان بود، اما به نظر می‌رسد حالا در حال فشار آوردن به مقامات ایرکانادا برای ختم این غائله است، به گونه‌ای که وزیر کار این کشور گفته که تحقیقاتی را در مورد عدم پرداخت‌ها به خدمه پرواز علیه ایرکانادا به جریان می‌اندازد.