روی زمین ماندن صدها پرواز به خاطر اعتصاب خدمه پرواز هواپیمایی کانادا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، از ساعات اولیه صبح امروز، خدمه پرواز شرکت هواپیمایی ایر کانادا دست به اعتصاب زده‌اند که این مسئله به توقف انجام صدها پرواز در این کشور منجر شده است.

ایر کانادا بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی در کانادا به شمار می‌رود و دلیل اعصاب خدمه آن به بن بست رسیدن مذاکرات با مقامات این شرکت برای بهبود دستمزد خدمه بوده است.

این نخستین بار در ۴۰ سال گذشته است که خدمه پرواز در کانادا دست به اعتصاب می‌زنند و اتحادیه خدمه پرواز شرکت ایر کانادا که ۱۰ هزار عضو دارد مدت زمان این اعتصاب را ۳ روز اعلام کرده است.

شرکت هواپیمایی ایر کانادا اعلام کرده که همه پروازهای خود و یک شرکت زیرمجموعه این شرکت را لغو کرده است.

گفته می‌شود در پی این اعتصاب یکصد هزار مسافر در سراسر کانادا سرگردان شده‌اند.

اتحادیه خدمه پرواز ایر کانادا اعلام کرده که در شرایط کنونی خدمه پرواز فقط زمانی که هواپیما در حال پرواز است حقوق دریافت می‌کنند و ما به دنبال آن هستیم که در زمان انتظار آنها بین پروازها و زمانی که هواپیماها روی زمین هستند نیز به آنها دستمزد داده شود.