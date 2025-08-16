تعلیق تمام پروازهای «ایرکانادا» در پی اعتصاب مهمانداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی اعتصاب گسترده مهمانداران، تمام پروازهای خطوط هوایی «ایر کانادا» تعلیق شد؛ اقدامی که به گفته این خط هواپیمایی، برنامه مسافرتی روزانه حدود ۱۳۰ هزار مسافر را مختل خواهد کرد.

اتحادیه مهمانداران هواپیما که بیش از ۱۰ هزار خدمه ایرکانادا در آن عضویت دارند، اوایل امروز اعتصابات ۷۲ ساعته را تایید کرده است.

این خطوط هوایی اعلام کرد که تمام پروازها را تعلیق و به مسافران توصیه کرد که تنها در صورت در اختیار داشتن بلیت سایر خطوط هوایی در فرودگاه‌ها حاضر شوند.

مهمانداران ایرکانادا خواستار افزایش دستمزد و همچنین دریافت حقوق در زمان عدم فعالیت هواپیماها هستند.

به گفته ایرکانادا، در نتیجه این اعتصاب، روزانه حدود ۵۰۰ پرواز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

ایرکانادا که به ۱۸۰ شهر جهان پرواز مستقیم دارد، اعلام کرده است که تمام فعالیت‌ها خود را معلق کرده است. این شرکت هوایی می‌گوید که تا دیشب، ۶۲۳ پرواز را تعلیق کرده که این تصمیم بیش از ۱۰۰ هزار مسافر را تحت تاثیر قرار داده است.

این شرکت می‌گوید که در مذاکرات قرارداد، به مهمانداران پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی غرامت کل در بازه‌ای چهار ساله را مطرح کرده است که سال اول شامل افزایش ۲۵ درصدی می‌شود.