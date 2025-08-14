خدمت رسانی ۲۰۰۰ موکب در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور در پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی که روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه همزمان با روز اربعین حسینی از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار می‌شود، عنوان کرد: اربعین حسینی فقط یک روز در تقویم نیست؛ اربعین یک قرار عاشقانه است که سال‌هاست عاشقان حسین (ع) را از هر نقطه دنیا به یک مسیر می‌کشاند؛ مسیر پیاده‌روی اربعین مسیری است که با پا طی می‌شود، اما با دل ادامه پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در داخل کشور نیز چند سالی است این سنت حسنه در اقصی نقاط کشور برگزار می‌شود و زائرانی که به هر دلیلی از این قافله جا مانده‌اند به این خیل عظیم عاشقان حضرت اباعبدالله در شهرهای مختلف کشور می‌پیوندند. در تهران نیز مثل سنوات قبل آئین پیاده‌روی جاماندگان حسینی با شعار «عهد می‌بندم» از صبح آغاز شده و با حضور پرشور مردمی در حال برگزاری است.

اعلمی با اشاره به هم‌افزایی و برنامه‌ریزی قبلی دستگاه‌های مختلف گفت: دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، نظامی و خدمات‌رسان، همه در کنار هم جمع شده‌اند تا آئین جاماندگان اربعین را با تسهیل کردن شرایط برای موکب‌داران و شرکت‌کنندگان، به بهترین شکل ممکن برگزار کنند. سازمان فرهنگی هنری همچون سال‌های گذشته مسئولیت هماهنگی بین بخش‌های مختلف شهرداری را بر عهده دارد. همه دستگاه‌ها شامل آتش‌نشانی، معاونت خدمات شهری، سازمان زیباسازی، میادین میوه و تره‌بار، معاونت اجتماعی، شهرداری‌های مناطق و… تقسیم کار کرده‌اند و در برگزاری این برنامه مشارکت دارند.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری تمرکز بر موضوع جنگ ۱۲ روزه را از اولویت‌های موضوعی برنامه‌ها دانست و ادامه داد: سازمان فرهنگی هنری امسال روی موضوع جنگ ۱۲ روزه و حوزه فرهنگ و هنر تمرکز دارد و سعی کرده‌ایم در برنامه‌ریزی‌ها روی این موضوع بیشتر کار کنیم. در این مراسم حدود دو هزار موکب در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین مستقر شده‌اند که به ارائه خدمات به عزاداران می‌پردازند. این موکب‌ها به چند بخش «مواکب خانوادگی» که به صورت خانوادگی در ۱۰۰ نقطه اداره می‌شود، «مواکب خانواده شهدا» با حضور خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه در ۱۰۰ نقطه و «مواکب مادر و کودک» در ۲۰ نقطه تقسیم شده‌اند.

اعلمی بیان کرد: علاوه بر این، فعالیت‌هایی مانند خوشنویسی، نقاشی، سرود، تئاتر، دمام‌زنی، چهارپایه‌خوانی و… در حال اجراست.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری از توجه ویژه به نوجوانان در این مراسم خبر داد و گفت: سعی شده است حضور نوجوانان در بخش‌های مختلف پررنگ باشد. در مسیر راهپیمایی جاماندگان، ۹ گروه نوجوان که از قبل در فرهنگسراها آموزش دیده‌اند به آئین دمام‌زنی و همچنین آئین «بلندا» چهارپایه‌خوانی در ۳۴ نقطه می‌پردازند.

وی افزود: همچنین چند پویش فرهنگی با نگاه ویژه به نوجوانان طراحی شده است. پویش روایت جاماندگان با عنوان «من ایرانم و تو عراقی…» با هدف روایت‌نویسی توسط نوجوانان، پویش «دعوت» برای دعوت نوجوانان از همسالان خود برای شرکت در آئین جاماندگان، دو پویش «هم‌عهدی با شهدا» و «نایب شهید» برای شرکت در راهپیمایی به نیابت از شهدا و پویش «قرائت سوره فتح» که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشته‌اند از جمله پویش‌های مراسم امسال هستند.

محمدباقر اعلمی گفت: «سنگرهای فرهنگی» نیز در ۳۰ نقطه با توزیع اقلام فرهنگی مانند دستبند و همخوانی سرود ای ایران و «سکوهای فرهنگی» در ۱۰ نقطه با اجرای مداحی توسط هیئت‌ها و قرائت سوره فتح میزبان شهروندان هستند.

وی در پایان با دعوت از شهروندان برای حضور در آئین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی گفت: دست به دست هم داده‌ایم تا ان‌شاالله قدمی برداریم و در راه حضرت سیدالشهدا (ع) کار کنیم. امیدواریم نام ما در جوار دلدادگانی که در زیارت اربعین شرکت کردند ثبت و ضبط شود.

آئین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی پنجشنبه ۲۳ مرداد از میدان آئینی امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در حال برگزاری است.