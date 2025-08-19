تأمین امنیت و ارائه خدمات انتظامی به زائران اربعین افتخاری ارزنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر فرمانده یگان‌های انتظامی حفاظتی فراجا گفت: با عنایت به شروع مراسم معنوی پیاده‌روی اربعین به لطف الهی و تمهیدات اتخاذ شده از سوی فرمانده کل انتظامی کشور و همچنین با راه اندازی قرارگاه اربعین و همکاری با دیگر نهادها و ارگان‌های دولتی و توکل به خداوند باری تعالی، این عملیات گسترده معنوی و حساس به بهترین نحو و با تلاش همکاران انتظامی با تدابیر امنیتی و انتظامی به اتمام رسید.

وی ادامه داد: در این عملیات که به‌صورت رفت و برگشت زوار اربعین از اوایل مرداد ماه آغاز و خدمات این فرماندهی به صورت هوایی، ریلی، دریایی و گمرکی در سراسر کشور ارائه شد.

این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر اینکه در بحث تأمین امنیت خطوط هوایی و ریلی از ۲۶ فرودگاه و ایستگاه‌های سراسر کشور ۶۱۹ هزار زائر جا به جا شده است، گفت: ۲۱۹ هزار نفر از خطوط هوایی و ۴۰۰ هزار نفر از خطوط ریلی به سمت زیارت کربلای معلی عزیمت کردند که از این تعداد حدود ۱۶۰ هزار نفر زائر از طریق مسیر ریلی برقی (ریل باس) خرمشهر به مرز شلمچه با ارائه خدمات انتظامی و امنیتی تردد کردند.

فرمانده یگان‌های انتظامی حفاظتی تصریح کرد: با توجه به اینکه ۶۰ درصد ترددها از مرز مهران ما است لذا نسبت به تقویت نیروهای گمرک در این مرز اقدام کرده ایم که ۱۲ دستگاه ایکس‌ری برای تردد مسافران وجود داشت و کارکنان گمرک در کنار همکاران عزیزمان در یگان ویژه و پلیس امنیت اقتصادی نسبت ارزیابی بار همراه مسافران اقدام کردند لیکن در تمامی مرزهای زمینی با کشور عراق خوشبختانه بر اساس تعاملات و هماهنگی که بین دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی وجود دارد، شاهد وضعیت مطلوب و مناسب برای خدمات رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) بودیم.

وی با اشاره به اینکه در این زمان تعداد ۹۸۲ هزار مسافر از این مرزها خارج و تعداد ۶۴۰ هزار نفر وارد شده‌اند، اظهار کرد: در مجموع حدود یک میلیون و ۶۲۲ هزار نفر تردد انجام شده که همکاران بنده و همچنین عوامل قرارگاه اربعین با حضور میدانی هرگونه کمبودهای احتمالی را مرتفع نمودند و خدمات در این مرزها به صورت شبانه روزی صورت پذیرفت.

این مقام ارشد انتظامی گفت: در مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی یگان حفاظت شهرداری تهران طبق برنامه از پیش تعیین شده با به‌کارگیری ۱۳۰ نفر از کارکنان انتظامی و یگانی، کار پوشش امنیتی و مراقبتی ایستگاه‌های مترو شهرری، امیر کبیر، هفده شهریور، میدان امام حسین (ع)، شوش، شهدا و میدان خراسان را بر عهده داشتند.

وی افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت زندان‌ها در سراسر کشور کارکنان یگان حفاظت سازمان زندان‌ها، موکب‌های پر شوری در سراسر زندان‌های کشور بر پا کردند.

سردار بنی اسدی فر در پایان خاطر نشان کرد: تیم‌های نظارتی مرکز و رده‌های تابعه با رصد عملکرد کارکنان، آنان را مورد ارزیابی قرار داده که در پایان از تمامی کارکنان فرماندهی یگان‌های انتظامی حفاظتی فراجا در سراسر کشور که در مأموریت اربعین حسینی (ع) به صورت شبانه‌روزی مشغول انجام وظیفه بودند تقدیر و تشکر می‌کنم و بی شک اجر اینگونه مأموریت‌ها جز خدمات ارزنده‌ای است که در محضر خداوند منان بی پاسخ نخواهد ماند.