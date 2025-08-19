  1. استانها
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

کشف سلاح و دستگیری متهمان در سملقان

بجنورد- فرمانده انتظامی مانه و سملقان از کشف ۳ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و دستگیری متهمان در اجرای طرح مقابله با سلاح و مهمات غیرمجاز خبر داد.

سرهنگ عیسی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و به دنبال دریافت اخباری مبنی بر نگهداری سلاح غیرمجاز، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی مانه و سملقان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی خرتوت و فابخش سملقان پس از اقدامات اطلاعاتی و اعزام به محل، موفق به شناسایی متهمان شدند و در بازرسی از منازل آنان سه قبضه سلاح شکاری تک‌لول و وینچستر غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی مانه و سملقان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با دارندگان سلاح غیرمجاز، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به همراه سلاح‌های مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

