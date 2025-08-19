به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی طرح الزام شهرداری تهران به اطلاع رسانی تسهیلات و تخفیفات معافیت‌ها و بخشودگی‌های استفاده شهروندان از خدمات شهرسازی فنی و مهندسی اجتماعی، فرهنگی، رفاهی گردشگری و تفریحی و… شهرداری تهران را روی میز بررسی خود قرار دادند و نرگس معدنی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در توضیح بیشتر با بیان اینکه از آنجا که اطلاع یافتن شهروندان از خدمات و تخفیفات ضرورت دارد، این طرح در شورا ارائه شد، افزود: ضرورت دارد شهرداری تهران بر اساس جهت‌گیری خود به عنوان نهاد اجتماعی شفاف سازی تخفیفات مصوب را در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان اینکه شهرداری باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به اطلاع رسانی در خصوص آن اقدام کند، یادآور شد: مطالعه و رصد دقیق مصوبات و احصای تمام موارد تخفیفات و بخشودگی‌ها و به روز رسانی تمام موارد باید در دستور کار شهرداری قرار بگیرد.

معدنی پور در پایان اشاره کرد: نهایتاً طرح الزام شهرداری تهران به اطلاع‌رسانی تسهیلات و تخفیفات معافیت‌ها و بخشودگی‌های استفاده شهروندان از خدمات شهرسازی فنی و مهندسی اجتماعی، فرهنگی، رفاهی گردشگری و تفریحی و… شهرداری تهران با اعمال اصلاحات پیشنهادی اعضای شورای شهر با حداکثر آرا موافق به تصویب رسید.