سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: در حال حاضر مسیر غرب به شرق، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از بوستان پردیسان تا خیابان گاندی، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و خیابان آزادی بعد از استاد معین تا بهبودی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از بلوار کاوه تا بعد از شریعتی، بزرگراه زین الدین از شمس آباد تا خیابان پاسداران،، بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از نوبهار تا بزرگراه امام علی (ع)، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.