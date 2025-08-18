به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع اسکندری، بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی و بزرگراه حکیم از ستاری تا بزرگراه یادگار امام (ره)، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان، بزرگراه صدر از قیطریه تا مدرس و بزرگراه زین الدین از امام علی (ع) تا پل شریعتی، بار ترافیکی پرحجم و سنگین را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از پل خاوران تا دماوند، بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا ۲۰ متری افسریه، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از جناح تا پل ستارخان و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

این مقام انتظامی در پایان تاکید کرد: در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی نیز بارترافیک پرحجم و سنگین است.