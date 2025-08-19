تغییر ساعات کاری ادارات کرمانشاه در چهارشنبه؛ شنبه اول شهریور تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی ظهز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد کمیته مدیریت بهینه انرژی استان و با موافقت استاندار کرمانشاه، با هدف کمک به پایداری شبکه و کاهش قطعی برق مشترکان خانگی، تجاری و بخش تولید، تصمیمات جدیدی در خصوص ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی اتخاذ شده است.



وی افزود: بر اساس این مصوبه، ادارات، بانک‌ها و بیمه‌های استان در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ تنها در بازه زمانی ۶ صبح تا ۱۰ صبح فعالیت خواهند داشت و پس از آن تعطیل خواهند بود. این تصمیم با هدف مدیریت بار مصرف برق و کاهش فشار بر شبکه در ساعات اوج مصرف اجرایی خواهد شد.



معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: همچنین تمامی ادارات، بانک‌ها و بیمه‌های استان به جز دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، در روز شنبه اول شهریورماه تعطیل خواهند بود.



بالایی تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و بخش‌هایی که وظایف حیاتی دارند از این تعطیلی مستثنی بوده و موظف به ارائه خدمات مستمر به مردم خواهند بود.



وی با اشاره به ضرورت همراهی همه دستگاه‌ها و شهروندان در شرایط فعلی برای گذر از پیک مصرف برق اظهار کرد: این تصمیم‌ها با هدف کاهش مشکلات احتمالی ناشی از قطع برق و کمک به پایداری شبکه اتخاذ شده و امیدواریم با همکاری مردم و دستگاه‌ها شاهد کمترین آسیب به زندگی روزمره شهروندان و روند تولید در استان باشیم.

بالایی در پایان خاطرنشان کرد: استانداری کرمانشاه همواره تلاش دارد با اتخاذ تصمیمات مدیریتی به موقع، ضمن مدیریت مصرف انرژی، زمینه آرامش بیشتر برای خانواده‌ها و فعالان اقتصادی استان را فراهم آورد.