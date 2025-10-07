جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان کرمانشاه، بانک‌های عامل مجاز هستند در روزهای پنج‌شنبه تا ۷۰ درصد از کارکنان خود را به‌صورت دورکاری به کار گیرند و سایر نیروها در قالب شعب منتخب به فعالیت و ارائه خدمات بانکی ادامه دهند.

وی افزود: اجرای این مصوبه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات بانکی ایجاد نشود و دسترسی مردم به شعب فعال در سراسر استان به‌طور کامل حفظ شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: این مصوبه تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اجرا می‌شود و هدف از آن، مدیریت مصرف انرژی، حمایت از خانواده‌ها و ارتقای رفاه کارکنان در کنار حفظ کیفیت خدمات‌رسانی است.

بالایی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در اجرای دقیق این مصوبه، نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری اداری در سطح استان خواهد داشت.