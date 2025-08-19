۴۲هزار و ۵۲۰خانوار سالمند تحت حمایت کمیته امداد گلستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابائی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۵۳ درصد مددجویان تحت حمایت کمیته امداد گلستان را سالمندان تشکیل می‌دهند که این افراد در طول سال از خدمات کمک هزینه معیشت، خدمات بهداشتی و درمانی، تأمین جهیزیه فرزندان، وام کار گشایی، ودیعه مسکن، اردوهای زیارتی، هزینه‌های نگهداری، تأمین مسکن و ارائه خدمات عمرانی، لوازم ضروری زندگی، آموزش‌های فکری، فرهنگی و مشاوره‌ای بهره مند می‌شوند.

وی با اشاره به ۸۰ هزار و ۹۴۹ خانوار مددجوی تحت حمایت استان، افزود: از این تعداد ۴۲ هزار و ۵۲۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۶۶ هزار و ۶۴۲ نفر را سالمندان تشکیل می‌دهند که در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۹۶ میلیارد تومان در قالب کمک معیشت پرداخت شده است.

بابائی ایجاد اشتغال برای خانواده‌های سالمند با هدف افزایش امید به زندگی را یک ضرورت دانست و افزود: در سال گذشته ۱۶۷ طرح اشتغال زایی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان و همچنین در چهار ماه اول سال جاری تعداد ۷۸ سالمند مستعد طرح‌های اشتغال‌زایی شناسایی و در چرخه تسهیلات اشتغال امداد قرار گرفتند.

وی رفع مشکلات عمرانی سالمندان از طریق خرید، احداث، پرداخت اجاره و ودیعه مسکن، تعمیر و تجهیز و لوله کشی گاز منازل را از دیگر خدمات کمیته برشمرد و خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۴ تا کنون ۳۵۴ مورد خدمت مسکن به سالمندان ارائه شده که ۲۲۰ مورد آن مربوط به احداث مسکن است.