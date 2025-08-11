جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به پیشنهاد کمیته مدیریت بهینه انرژی استان و با موافقت استاندار، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بیمه‌ها به جز دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، تعطیل خواهند بود.



معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه هدف از این تصمیم را کمک به پایداری شبکه برق، کاهش قطعی‌های احتمالی برای مشترکان خانگی، تجاری و بخش تولید عنوان کرد و افزود: این اقدام در راستای مدیریت مصرف و پیشگیری از بروز بحران ناشی از فشار بر شبکه در روزهای گرم سال انجام می‌شود.