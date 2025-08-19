یزد شنبه تعطیل شد

به گژارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد از تعطیلی تمام ادارات و نهادهای دولتی این استان در روز شنبه اول شهریور خبر داد و گفت: این تعطیلی شامل واحدهای عملیاتی دستگاه‌های امدادی، مراکز درمانی و بهداشتی، نیروهای انتظامی و بخش‌های خدمات‌رسان نخواهد شد.

محمد علی شاه حسینی افزود: بر اساس درخواست وزارت نیرو و مصوبات کارگروه مدیریت انرژی استان و به منظور کاهش مصرف برق و مدیریت بهینه منابع در ساعات اوج بار شبکه، تمام ادارات، سازمان‌ها و نهادهای دولتی استان یزد در روز شنبه اول شهریور تعطیل خواهند بود.

وی در خصوص ساعت اداری در آغاز شهریور ماه گفت: بر این اساس ساعات اداری از ساعت ۶ تا ۱۳ خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند نسبت به خاموش‌کردن سیستم‌های سرمایشی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری اقدام کنند.

وی از شهروندان یزدی خواست با رعایت حداکثر صرفه‌جویی در مصرف برق، در پایداری شبکه‌های توزیع انرژی استان نقش‌آفرینی کنند.

شاه حسینی تأکید کرد: این تصمیم با هدف مدیریت بهینه منابع و جلوگیری از بروز اختلال در شبکه برق استان اتخاذ شده و همکاری همه دستگاه‌ها در این زمینه ضروری است.